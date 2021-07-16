Candace Parker, NBA2K kapağında yer alan ilk kadın sporcu oldu

Popüler basketbol oyunu NBA2K'nın yeni sezon sürümünün kapağında ilk kez bir kadın sporcu yer alacak. WNBA MVP‘si ve 2016 WNBA Finalleri MVP’si Candace Parker, NBA 2K22‘nin WNBA 25. Yıl Dönümüz Özel Sürümünün ön tarafında yer alacak.

İlk çıkışından yirmi iki yıl sonra serinin yeni oyununun standart sürümünde bu yıl Luka Doncic olurken, NBA 75th Anniversary Edition serisinde Kevin Durant, Dirk Nowitzki ve Karemm Abdul-Jabbar yer alacak.

WNBA 25th Anniversary Special Edition, GameStop’a özel olarak çıkacak. 10 Eylül‘de PlayStation 5 ve Xbox Series X için 70 dolardan satışa çıkacak olan sürüm, Parker için olmak üzere yedi özel oyun için WNBA formasından oluşan bir paket de içeriyor.

İlk kez bir oyunun kapağında yer alacak Candance Parker, bu olayı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Parker, “Tarihin ilk kadın kapak sporcusu olmaktan son derece gururluyum. Kadınlara yatırım yapan, başarılı bir şirketle çalışmaktan onur duyuyorum" dedi.

NBA 2K22’nin Türkiye fiyatları ise şöyle; Standart paket 429 TL’den satışa sunulacakken 75. yıl özel paketi 709 TL’ye satılacak.