-CANCELLERİA SARAYI'NDA SEMA GÖSTERİSİ ROMA (A.A) - 16.10.2010 - Türkiye, Vatikan'la diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünü etkinliklerini, Cancelleria Sarayı'nda bir çini sergisi ve sema gösterisiyle başlattı. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu semazenleri, aralarında kardinallerin, piskoposların ve çeşitli ülkelerin Vatikan nezdindeki diplomatik temsilcilerinin de bulunduğu 400 kişilik davetlinin huzurunda gerçekleştirdikleri ve İhlas suresinin okunmasıyla noktaladıkları gösteriyle izleyicileri adeta büyüledi. Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Kenan Gürsoy, Naciye Nur Avlupınar'ın çini sergisinin açılışının ardından verilen kokteylde, katılımcılara ayin öncesi, Mevlevilik'teki sema ritüeli hakkında da bilgi verdi. Türkiye-Vatikan arasında diplomatik ilişki kurulmasının 50'inci yılını kutlarken sema gösterisi düzenlenmesinin anlamlı olduğunu belirten Büyükelçi Gürsoy, "Sema, kaynağı İslami olan bir geleneğin, farklı dinlere vahdet prensibiyle yaklaşarak aynı zamanda evrensel olabileceğinin göstergesidir. Bunun, kendine yabancılaşmaksızın ötekilerle birlikte olmak gibi bir başarısı var" dedi. Semada "musiki ve raksıyla hem geleneğin hem de tüm insanlığı kucaklayan bir vahdet anlayışının" bulunduğuna dikkati çeken Gürsoy, "Mevlana, farklı renklerin arkasında bulunan ve asıl gerçek olan renksizliği, birlik prensibi adına algılamanın önemini belirtmektedir. O, renkleri ortadan kaldırmaksızın, ancak onları şeffaf kılma suretiyle vahdeti yani temel birliği yakalamanın önemli olduğunu savunmaktadır" diye konuştu. Papalık Dinlerarası Diyalog Kurulu Başkanı Kardinal Jean-Louis Tauran ise sema gösterisi öncesindeki konuşmasında, Vatikan-Türkiye arasında 50 yıldır süren diplomatik ilişkileri "başarılı bir geçmiş" diye niteleyerek, "Bu tür faaliyetler çerçevesinde biraraya gelmemiz ve diyalog büyük önem taşımaktadır" dedi. Kardinal Tauran'ın dışında Kardinal Sergio Sebastiani, Devlet İşleri Sekreteryası (Başbakanlık) yetkililerinden Piskopos Julio Murat ile geçmişte Türkiye'de Vatikan Büyükelçisi olarak görev yapmış Başpiskopos Edmond Farhat'ın yanı sıra Türkiye Katolik Piskoposlar Kurulu Başkanı ve İzmir Başpiskoposu Ruggero Franceschini de gösteriyi izleyen Katolik din adamları arasında yer aldı. Cancelleria Sarayı, Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından "Dünya Mevlana Yılı" ilan edilmiş 2007 yılında da sema gösterisini ev sahipliği yapmıştı. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'na mensup semazenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yurt dışında düzenlediği etkinlikler kapsamında 2007'nin Haziran ayında da yine aynı salonda bir sema gösterisi yapmıştı.