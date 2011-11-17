Canavarın son kurbanı Ezgi





T24- Hukuk öğrencisi Ezgi arkadaşlarıyla yemeğe çıktı. Dönüş yolunda arkadaşı Esat Yarkın’ın yaptığı kazada can verdi Ezgi... Yarkın’ın 154 promil alkollü olduğu ve kazadan sonra kaçtığı ortaya çıktı





Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ezgi İnce (19), cumartesi gecesi arkadaşlarıyla çıktığı yemekten dönüşte arkadaşı Esat Yarkın’ın kullandığı arabanın kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından 154 promil alkollü çıkan Esat Yarkın hakkında şikâyetçi olan Ezgi’nin ailesi, “Bu olayın gençlere örnek olmasını istiyoruz” dedi.





1 saat sonra yakalandı





Ezgi İnce, arkadaşları Esat Yarkın, kız arkadaşı Ayşe Berberoğlu ve Behlül Poyraz’la birlikte 12 Kasım Cumartesi akşamı yemeğe çıktı. Yemek dönüşü TEM Ataşehir ayrımına gelmeden Bostancı ayrımında Yarkın, direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yaptı. İddiaya göre kazanın ardından Esat Yarkın, sıkışan arkadaşlarını bırakarak kaçtı.





1 saat sonra Ataşehir’de yol kenarında polis tarafından bulunan Esat Yarkın, 154 promil alkollü çıktı. Yarkın, Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yerine giden sağlık ekipleri ise araç içinde sıkışan Ezgi İnce ve Behlül Poyraz’ı çıkardı. Berberoğlu, Poyraz ve Ezgi İnce hastaneye kaldırıldı. Ancak Ezgi yolda hayatını kaybetti.