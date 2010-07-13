Canavarca hisle cinayetin tarifi: Bilge Köyü katliamı

T24- Bilge köyünde 44 kişinin öldüğü katliama ilişkin davanın gerekçeli kararında, sanıkların yakın akrabalarını büyük-küçük demeden yakın mesafeden ve kafalarına ateş ederek öldürmesinin ‘canavarca hisle adam öldürme suçunu’ oluşturduğunun altı çizildi.





Mardin Bilge köyünde yaşanılan katliama ilişkin dava güvenlik nedeniyle Çorum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülerek karara bağlanmıştı. Gerekçeli kararda bugüne kadar kamuoyuna yansımayan sanık ve mağdur ifadeleri de gün yüzüne çıkmış oldu.





Radikal gazetesinde yer alan habere göre, mahkemede olayın namus meselesi olarak açıklayan katliamın bir numaralı sanığı Şıh Hamo lakaplı Mehmet Çelebi, katliama nasıl yaptıklarını anlattıktan sonra, karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Fesih Çelebi için “Ben öldürdüklerim içerisinde Fesih Çelebi’nin ciğerini söküp çıkaramadığım için bir de yanımda balta götürüp Fesih’i öldürdükten sonra kafasını kesmediğim için pişmanım” dedi. Şıh Hamo’nun kardeşi Abdühlakim Çelebi olaydan sonra tutuklanarak konuldukları Gaziantep Cezaevi’nde olayın nedeni Mehmet Çelebi’ye sorduğunu belirterek şunları belirtti:



“Ağabeyime ‘neden yaptık’ diye sorduğumda ‘boş yere yaptık’ dedi. Ben ‘iki çocuğum eşim kaldılar’ deyince de ağabeyim Mehmet ‘kader’ dedi.”





Mahkeme kararında canavarca hisle öldürme kavramını da tartıştı. Öldürmeden önce veya öldürme sırasında sırf maktüle eziyet etme amacı, acı çektirme ve bu acı çektirmeden zevk alma canavarca hisle adam öldürme suçunun mutlak ve tek unsuru olmadığı belirtilen kararda şöyle denildi: “Sanıkların yakın akrabalarını kadın çocuk hamile demeden tamamını öldürme saiki ile davrandıkları ve bu şekilde kendilerinden olmadıkları kabul ettikleri, yani ‘ötekileştirdikleri’ maktül ve katılanlara yönelik olarak çok sayıda ateş etmek suretiyle ve aldığı yaraların etkisiyle ölen ve ağır yaralanan kişilerin bir kısmını başlarına çok yakın mesafeden tüfek ile ateş etmek suretiyle eylemlerini gerçekleştirmişlerdir. Alçakça bir güdü ve amaç itibarıyla tehlikeli ve vahşi kötülük eylemi sergileme kriterlerinin olayda gerçekleşmiştir. 2-3 yaşındaki çocuklara ve hamile kadına dahi çok sayıda ateş etmek suretiyle eylemlerini gerçekleştirdikleri dolayısıyla canavarca hisle insan öldürme suçu için aranan kanuni şartlarını sanıkların eylemlerinde gerçekleştirdikleri kabul olunmuştur.”





Kararda sanıkların duruşmaya getirilirken ‘Yaşasın Kötülük’ diye bağırdıkları da belirtilerek cezalarında bir indirime gidilmediği anlatıldı.