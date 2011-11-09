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Yaşam

Canavar okyanustan yükseliyor

Atlantik Okyanusu'nda Kanarya Adaları grubuna bağlı El Hierro adası açıklarında deniz gökyüzüne su...

09 Kasım 2011 02:00

T24 - Atlantik Okyanusu'nda Kanarya Adaları grubuna bağlı El Hierro adası açıklarında deniz gökyüzüne su ve taş püskürtmeye başladı.

Atlantik Okyanusu'nda Kanarya Adaları grubuna bağlı El Hierro adası açıklarında deniz gökyüzüne su ve taş püskürtmeye başladı.



Yerli halkın, "Okyanus'tan canavar yükseliyor" dedikleri doğa olayı aslında Atlantik Okyanusu'nun altındaki bir volkanın faaliyete geçmiş olması. Okyanus altındaki volkan yeniden söndüğünde geride bir ada bırakacak.

Bilim adamları, El Hierro açıklarındaki volkanın şimdiye kadar deniz altında faaliyet gösterdiğini ancak son bir hafta içinde gökyüzüne su ve taş püskürtmeye başladığını açıkladı.


Taş püskürtüyor

Bilim adamları volkandaki aktivitenin şu anda üçüncü aşamada olduğunu belirtirken, yerli halk okyanusun taş püskürtmeye başladığını söyledi. 


Adaya isim aranıyor

Volkanın püskürttüğü lavlar denizde bir dağ oluşturmaya başladı bile. Bilim adamları, bu dağın yükselerek deniz yüzeyinde bir ada oluşturacağını belirtti. Jeologlar yeni ada için isim arayışına başladı. Lav dağının su yüzeyine ulaşması için sadece 70 metre kaldığı belirtildi.

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