Canavar cinnet geçirdi

İzmir'in Kiraz ilçesinde cinnet geçiren Ramazan Canavar (30), eşi ve üç çocuğuna silahla ateş ettikten sonra hayatına son verdi.



Alınan bilgiye göre, Kiraz'ın Altınoluk köyünde bu sabaha karşı meydana gelen olayda, Ramazan Canavar, eşi Fikret Canavar (27) ile oğulları Recep (7) ve Emrah (3) ile kızı Ayşe'ye (4), kendisine ait tüfekle ateş etti. Ramazan Canavar daha sonra kendisini vurdu.



Olay, Ramazan Canavar'ın babasının sabah saatlerinde eve gelmesiyle ortaya çıktı. Ramazan Canavar ve çocukların öldüğü belirlenirken, ağır yaralı halde Kiraz Devlet Hastanesine kaldırılan Fikret Canavar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



İzmir'den olay yeri inceleme ekibi çağrıldığı, Kiraz Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.





