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CANAVAR BAYRAMDA 122 CAN ALDI ANKARA (A.A)

22 Kasım 2010 21:05

-CANAVAR BAYRAMDA 122 CAN ALDI ANKARA (A.A) - 22.11.2010 - Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen 98 ölümlü trafik kazasında toplam 122 kişinin hayatını kaybettiği, 247 kişinin de yaralandığı bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresince ülke genelinde polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde 98 ölümlü trafik kazası meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, bu kazalarda 122 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 247 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

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