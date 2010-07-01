Canavar balina bulundu

T24- Doğabilimciler, iki yıl önce Peru’da keşfedilen bir kafa fosilinin, milyonlarca yıl önce okyanuslarda dehşet çalan bir balinaya ait olduğunu açıkladı.





Ntvmsnbc'de yer alan habere göre, bilimciler, boyutlarına uygun olarak türe “dev” anlamına gelen “leviathan” adını takmışlar. Hatta, resmi adı, ünlü beyaz balina Moby Dick romanının yazarı Herman Melville’in anısına Leviathan melvillei olarak tescillenmiş. Canavar, yunus, fok gibi öteki iri deniz memelilerini, ve hatta daha küçük balinaları rahatlıkla parçalayacak irilikte dişlere sahip.



12 milyon yıl öncesine tarihlenen 3 metre uzunluğundaki kafa, tarihöncesi canlının 17 metre uzunluğunda olduğunu gösteriyor. Bu boyut günümüz balinalarının en büyüğü olan sperm balinalarının ölçüleriyle örtüşüyor. Ancak, temel gıdası okyanus derinliklerinde hortumlayarak çektiği mürekkep balıkları olan sperm balinalarının aksine, dişlerinin biçimi ve boyutları tarih öncesi devin amansız bir yırtıcı olduğunu ortaya koyuyor. Gerçi sperm balinalarının da dişleri var, ama yalnız alt çenede. Oysa fosil örneğin her iki çenesi de parçalayıcı dişlerle donanmış.



Paris Doğa Tarihi Müzesi Yöneticisi Dr. Christian Muizon’a göre dev balina bu donanımla aynı tarihlerde aynı sularda yaşamış olan bir başka canavarla, 15 metre boyundaki dev köpekbalığıyla kanlı savaşlara girişmiş olabilir.



Araştırmacılar, yırtıcı balinanın yok olmasını, iklim ve okyanus ortamımdaki değişimlerle daha küçük canlılarla beslenen, daha “sakin tabiatlı” Sperm balinalarına ve diş yerine süzgeçlere sahip türlere çeşitlenerek evrimleşmesine bağlıyorlar.



Günümüzdeyse, yeni ortamın elvermesiyle “yırtıcı” balinaların yeni temsicileri olarak “Orka” ya da “Katil balina” diye adlandırılan tür ortaya çıkmış.