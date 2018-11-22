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Çananakkale'de kahvehane işletmecisi pompalı tüfekle öldürüldü

Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Çan ilçesinde kahvehane işleten Ergün Özel (39), iddiaya göre haraç vermediği Eray A

22 Kasım 2018 00:24

Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Çan ilçesinde kahvehane işleten Ergün Özel (39), iddiaya göre haraç vermediği Eray A. (34) tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.
Çan ilçesinde saat 19.15 sıralarında yaşanan olayda, Eray A., balık halinde Ergün Özel\'in çalıştırdığı kahvehaneye geldi. Pompalı tüfekle 2 kez ateş eden Eray A., evli ve 2 çocuk babası Ergün Özel\'i öldürdü. Eray A.’nın kahvehane sahibi Ergün Özel\'den bir süredir haraç istediği, vermeyince de kendisini vurduğu iddia edildi.
Olay sonrası kaçan Eray A., Yenice ilçesinde polis tarafından yakalandı. Ergün Özel\'in cenazesi ise Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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