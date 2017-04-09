Canan Karatay'ı böyle protesto etti

Bursa'da daha önce kuş kostümüyle surlara çıkıp polisi alarma geçirerek gündeme gelen 54 yaşındaki Bahtiyar Keskin, bu kez Canan Karatay'ın bal uyarısına tepki için arıkıyafetiyle surlara çıktı.

Hürriyet'in haberine göre "Canan Karatay’ı bir görsem onu sokacağım" diyen Bahtiyar Keskin, “Canan Karatay, bal yemenin insan ömrünü kısalttığını söylüyor. Bu çok yanlış bir ifadedir" dedi.

Keskin, "Ben tiyatro sanatçısı olarak balın ne kadar faydalı bir gıda olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Karatay’ı protesto ediyorum. Balın bin bir derde faydası vardır” diye konuştu.

Karatay, bal ile ilgili şunları söylemişti:

“Bal, sıvı şekerdir. Aynı zamanda içinde yüzde 60 früktoz, yüzde 40 glikozdur. Bal da pekmez de sıvı şekerdir. Eğer kiloluysanız, tansiyon ya da kalp hastasıysanız bilin ki şekerinizi çok çabuk fırlatır ve vücudunuzu yağlandırır. Onun için bizi sürekli tok tutacak enerji verecek yiyecekleri tüketmemiz acıkmamızı önler. Sık yersek acıkırız. Ekmek, bal yersek acıkırız. O halde sağlıklı köy tereyağı, sağlıklı soğuk sıkım zeytinyağı yediğiniz zaman ya da yumurtayla beraber yendiği zaman sağladığı enerji kömür enerjisine benzer. Ama ekmek yediğiniz zaman sağladığı enerji saman alevinin verdiği enerjiye benzer. Çok çabuk söner ve çabuk acıkırsınız. Onun için ‘Ben doyamıyorum’ ya da ‘ben ekmek yemeden duramıyorum’ oluyorsunuz. Onu bilin ki beyninizde morfin reseptörlerini uyarmıştır o ekmeğin içinde ki lektid. Onun için morfinman gibi ekmek bağımlısısınız.”