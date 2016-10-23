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Yaşam

Canan Karatay zeytinyağını tek seferde içti

"Zeytinyağı elimi silmek ya da yıkamak yerine elime yüzüme sürerim cildime de iyi gelir"

23 Ekim 2016 20:48

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, zeytinyağı imalathanesini ziyaret eden Prof. Dr. Canan Karatay, yeni sıkılan zeytinyağını çevredekilerin şaşkın bakışları içinde bardağa doldurarak içti.

Gemlik Belediyesi’nin Kent Konseyi ve sivil toplum örgütleriyle birlikte, bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası Zeytin Festivali’nin konuğu olan Prof. Dr. Karatay, dünyanın en sağlıklı meyve suyunun zeytinyağı olduğunu söyledi.

Peçeteyi kabul etmedi

Prof. Dr. Canan Karatay yeni sıkılan zeytinyağını bardağa doldurarak içmeyi de ihmal etmedi. Uzatılan peçeteyi kabul etmeyen Prof.Dr. Karatay, kendisine peçete uzatanları kibarca redderken, "Zeytinyağı başlı başına şifadır, elimi silmek ya da yıkamak yerine elime yüzüme sürerim cildime de iyi gelir" dedi.

"Gönül rahatlığıyla içebilirsiniz"

Zeytinyağını içtikten sonra beraberindekilere, "İçmiş olduğum bu zeytinyağı boğazımı yaktı. En doğal yağ boğazı yakar zaten. Boğazım yanıyor diye bu kötü demeyin sakın. Gönül rahatlığıyla içebilirsiniz" diye konuştu.

Prof. Dr. Karatay, zeytin ve zeytinyağı üreticilerine "Zeytin ağaçlarını kestirmeyin. Her ne sebeple olursa olsun buna izin vermeyin. Zeytin bizim hepimizin geleceği ve sağlığıdır. Gerekirse Meclis'e yürüyün ve zeytin ağaçlarının kesilmesini engelleyin" dedi.

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