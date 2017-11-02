Canan Karatay: Telomer hapıyla ömrü uzatmak hikâye

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, telomer haplarıyla 100 yıldan uzun bir ömür vaat edenlere karşı çıktı. Karatay, "Telomer haplarıyla ömür uzatmak hikâye" dedi.

Ünlü şarkıcı Sertap Erener ile gündeme gelen, ayda bir tane içilen ve bir hapın 1000 dolar civarında olduğu telomer tedavisine Karatay'dan eleştiri geldi.

"Telomer hapıyla ömrü uzatmak hikâye" diyen Karatay, şu uyarılarda bulundu:

"Ömür kısalması demek telomerlerin bozulması demek. Doğal ve yapay her türlü şekerden uzak durmak, kimyasallardan, GDO'lu gıdalardan, gazlı içeceklerden, sigaradan uzak durmak teromerlerin zarar görmesini engelliyor ve ömrü uzatıyor."

Telomer nedir?

Telomer her bir DNA sarmalının ucunda bulunan ve kromozomları koruyan parçalardır. Telomer kısalması yaş ilerlemeye başladığında kendiliğinden ağır ağır gelişen bir oluşumdur. Ancak sigara kullanımı, alkol tüketimi, sağlıksız beslenme gibi alışkanlıklar telomer kısalmasını hızlandırmaktadır.

Nasıl uygulanıyor?

Telomer testinde telomer boyu PCR yöntemiyle ölçülür. Telomer boyunun uzun çıkması kişinin biyolojik yaşının kronolojik yaşından daha uzun olduğunu, diğer bir deyişle kişinin yaşlanma hızının az olduğunu gösterir. Telomer boyunun zaman içindeki değişimi ölçülerek kişinin yaşıtlarına oranla daha mı hızlı, yoksa daha yavaş mı yaşlandığı hesaplanabilir. Telomer boyu kısalmasını önleyen tedavilerle yaşlanma yavaşlatılabilir.

Telomer tedavisi gören kişiler, doktor ve diyetisyen eşliğinde bu duruma başlıyorlar.doktorlar, doğru beslenme, yaşam tarzı ve zihin yapısına kavuştuklarında, telomer boylarında meydana gelen değişikliği ölçüp takip ediyorlar.

Anti-oksidan takviyesi

Böylelikle verilen sağlıklı beslenme yöntemleriyle telomer boyunun uzyıp kısalmasını takip ederek, nerde doğru nerde yanlış yaptıklarını takip edebiliyorlar. Beslenme düzeni bozuk olan kişilerde ise anti-oksidan takviyesi yapılıyor. Kişinin ihtiyaçlarına ve hedefe yönelik olarak verilen antioksidan yaşlanmayı geciktirerek telomer tedavisini daha etkili bir hale getiriyor.