Canan Karatay: Tek öğün beslenmeye karşı değilim; seks hormonlarının ana maddesi D vitamini, önemli ve gerekli

Prof. Dr. Canan Karatay, tek öğün beslenmeye karşı olmadığını belirterek, D vitamininin de seks hormanlarının ana maddesi olduğunu belirterek önemine vurgu yaptı.

Hürriyet'ten Ayşe Arman'a konuşan Karatay, "Aslında D vitamini, vitamin değil. Vücudun ürettiği önemli bir hormon. 1900’lerin başında A,B,C bulununca, bunu da keşfedince, ne ürettiği bilinmiyor ama bir madde olarak çıkıyor ortaya, “Buna da D diyelim!” diyorlar. Vücudumuzda elzem olan en önemli hormonların ana maddesi D vitaminidir"dedi.

Karatay, "Başta seks hormonları, üreme hormonları, östrojen, progestron, testosteron... Bütün bunların ana maddesinde D vitamini vardır. Bilhassa cildimizde daha çok ürüyor güneş ışığıyla. D vitamininin yüksek olması vücudun bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Bu yüzden önemli ve gerekli" ifadesini kullandı.