Canan Karatay: Morfinman gibisiniz!

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ekmekten uzak durulması gerektiğini belirterek, “Morfinman gibi ekmek bağımlısısınız” dedi.

Samsun’un Tekkeköy İlçesinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Kitap Fuarı’nda okurları ile bir araya gelen Prof. Dr. Canan Karatay, düzenlediği söyleşi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekmek, bal ve pekmezden uzak durulması gerektiğini söyleyen Karatay, şöyle dedi:

“Bal, sıvı şekerdir. Aynı zamanda içinde yüzde 60 früktoz, yüzde 40 glikozdur. Bal da pekmez de sıvı şekerdir. Eğer kiloluysanız, tansiyon ya da kalp hastasıysanız bilin ki şekerinizi çok çabuk fırlatır ve vücudunuzu yağlandırır. Onun için bizi sürekli tok tutacak enerji verecek yiyecekleri tüketmemiz acıkmamızı önler. Sık yersek acıkırız. Ekmek, bal yersek acıkırız. O halde sağlıklı köy tereyağı, sağlıklı soğuk sıkım zeytinyağı yediğiniz zaman ya da yumurtayla beraber yendiği zaman sağladığı enerji kömür enerjisine benzer. Ama ekmek yediğiniz zaman sağladığı enerji saman alevinin verdiği enerjiye benzer. Çok çabuk söner ve çabuk acıkırsınız. Onun için ‘Ben doyamıyorum’ ya da ‘ben ekmek yemeden duramıyorum’ oluyorsunuz. Onu bilin ki beyninizde morfin reseptörlerini uyarmıştır o ekmeğin içinde ki lektid. Onun için morfinman gibi ekmek bağımlısısınız.”