'Sıra dışı' açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, "Modern tıp diye bir şey yok" iddiasında bulundu. Karatay, "Hipokrat’tan beri tıp tektir" dedi.

Karatay bir televizyon programında özellikle meslektaşlarının tepkisini çekecek bir açıklamaya imza atarak ‘modern tıp diye bir şeyin olmadığını’ öne sürdü.

Karatay, “Her hasta ayrı bir problemdir. İyi bir hekim o problemin köküne iner ve onu çözer. 8 milyar insan ve 8 milyar parmak izi var. Hiç kimseyi tek bir gömleğe sokamazsınız. Tıp bir sanattır. Modern tıp diye bir şey yok. Tıp tektir. Objemiz insandır. Hipokrat’tan beri tıp tektir” dedi.