Canan Karatay: Meyveyi kurtlu bulursanız yiyin

İç Hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan Bayramı'nda şeker tüketimiyle ilgili olarak uyarılar yaparken, yaz meyveleri için de bir tavsiyede bulundu. Karatay, "Meyveyi kurtlu bulursanız yiyin" dedi.

Sözcü'den Hande Zeyrek'e konuşan Karatay'ın Ramazan Bayramı ile ilgili açıklamaları şöyle:

Önümüz Ramazan Bayramı namı diğer “Şeker Bayramı”. Bir yandan tatiller de başladı. Kendimizi nasıl tutacağız?

Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Şeker yemeyin diyorum çünkü hepsinde sağlığı mahfeden mısır şurubu var. Sağlığı mahfeden mısır şurubu şekeri. Beyaz şekerden 7 kat daha fazla hücrelerimizi bozuyor. Yani 7 kat daha toksik. Karaciğerimizi yağlandırıyor. Eğer kiloluysanız, tansiyonunuz varsa, eğer şeker hastasıysanız ‘şekersizdir' adı altında sunulan hiçbir şeyi yememeniz lazım. Bizde tabii ki ikram çok önemli. Ama ayıp oluyor ikram ediyorlar diye de almak olmaz. Herkes kendi sağlığını düşünmek zorunda. Ramazan Bayramı'nda şeker yerine fındık fıstık ikram etsinler. Kuru incir, kuru kayısı, çekirdekli üzüm en sağlıklı şeyler. Çocuklara da bunları versinler şeker dağıtmak yerine. Şeker en tatlı zehirdir. Bayramımızı zehir etmeyelim.

Bayramın olmazsa olmazı baklava yer miydiniz?

Yazın meyve çeşitliliği artıyor. Karpuz peynirle öğün geçirenler oluyor.. Meyvesiz yapamayanlara ne diyorsunuz?

Ben karpuz diyeti falan bilmem kardeşim. Ama karpuz, kavun trigliserid dediğimiz tehlikeli yağları yükseltiyor, kanınızda ürik asidi yükseltiyor. Hastaların durumuna göre konuşuyorum. Ama tabii ki kurtlu elma yiyin diyorum. Tarım zehirleriyle yıkanmış meyvelere dokunmayın diyorum. Kavun, karpuz sıvı şekerdir. Şekeriniz varsa, gut hastasıysanız, daha da yükseltiyor ve karaciğerinizi, göbeğinizi, gırtlağınızı her yerinizi yağlandırıyorsunuz. En sağlıklı meyve kurtlu elma, zeytindir.



Hocam meyvesiz hayat geçmez hele ki yazın… Kiraz, çilek…

Bakın yurtdışında yayınlanan bir makalede erken yaştaki obezite, çocukların öğrenmesini ve hafızasını bozuyor diyor. Hapur hupur yerseniz oluyor bunlar. Niçin meyve yemeyin diyorum Amerikan FDA verilerine göre 1950'deki bir elmada 4.5 miligram demir var. Ama 1998'de 26 elma yerseniz 0.18 miligram demir alınıyor. Sadece fruktoz içeriyor ve bütün hastalıkların sebebi bu. Onun için yemeyin diyorum. Yemeseniz ne olur ölür müsünüz? Kurtlu bulursanız yersiniz meyveleri. Fruktoz göbekte yangın yapıyor. Üstelik bir de tarım zehirleri var… Bütün hastalıkların altında bunlar yatıyor. Kalp, otizm, parkinson, alzheimer başlangıcı oluşuyor. Bunun altında insülin yüksekliği yatıyor. Un ve ekmek de dahil.