Canan Karatay: Kurban eti yağıyla beraber yenmeli

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kurban etinin yağıyla birlikte yenmesi gerektiğini söyledi. Karatay, "Hakikaten sağlık için bağışıklık sistemini güçlendirmek. kan şekerini ve tansiyonu düşürmek için, yağı proteini ile yani kırmızı eti ile birlikte yemek çok faydalı. Doğa kırmızı eti zaten, yağı ile birlikte yapmış. Doğa en önemli gıda mühendisidir. Onun için rahatlıkla bol bol tüketebiliriz" dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi, Akyarlar Mahallesi'nde eşiyle yaz tatilini geçiren Prof. Dr. Canan Karatay, Kurban Bayramı için beslenme önerileri verdi. Karatay, şunları söyledi:

"Kurban Bayramı dolayısıyla bol et tüketeceğiz. Kurban etinin her şeyini yiyebiliriz. Kurban eti yağı ile beraber yenmeli. Özellikle kurbanın kuyruk yağı çok önemli. Biz Elazığ'da, 'Kıkırdak' deriz, çok nefis olur. Hakikaten sağlık için bağışıklık sistemini güçlendirmek. kan şekerini ve tansiyonu düşürmek için, yağı proteini ile yani kırmızı eti ile birlikte yemek çok faydalı. Doğa kırmızı eti zaten, yağı ile birlikte yapmış. Doğa en önemli gıda mühendisidir. Onun için rahatlıkla bol bol tüketebiliriz."

"Türk kahvesi en güçlü antioksidandır"

"Misafirliğe tabii ki gideceğiz. Ama bol bol şeker yemeyelim, bol bol baklava da yemeyelim. Bir dilim baklavayı, bayramdan bayrama ben yiyorum. Sizler de yiyebilirsiniz. Sade Türk kahvesi çok önemli. Türk kahvesi en güçlü antioksidandır. Vücudumuzdaki toksinleri temizler bizi rahatlatır. Rahmetli dedem derdi ki Türk kahvesi şekeri sevmez. Onun için kahve içilecek çay da içilecek ama şekersiz olacak."

"Bol bol yoğurt ve cacık yenilebilir, serin serin"

"Bayramda bol bol yoğurt ve cacık yenilebilir, serin serin. Çünkü sıcak aylardayız, bunları da ihmal etmeyelim. Özellikle tuzlu ayran çok önemli. Hepimiz terliyoruz, sıkıntıdayız. Halsizliğimizin en önemli sebebi vücuttan tuz ve su kaybıdır. Onun için mutlaka kaya tuzu ile su içebiliriz. Rahatlıkla maden suyu içebiliriz."