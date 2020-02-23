Canan Karatay, Koronavirüs için kelle paçada ısrarcı

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için yine kelle paça önerisinde bulundu. Karatay aynı zamanda koronavirüsün yeni bir şey olmadığı ve senelerdir birlikte yaşadığımızı söyledi.

CNN TÜRK Masası programına katılan Canan Karatay, şimdiye kadar 2 bin 400'den fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili olarak "Dünyayı korkutacak bir olay değil" dedi. "Ben asırlardan beri uygulananları söylüyorum" diyen Karatay, kelle paçayı hâlâ önerdiğini söyledi.

"Asırlardır virüslerle yaşıyoruz"

Karatay, "CDC raporuna göre ocak ayına kadar 15 milyon kişi grip olmuş Amerika'da. Bunun 140 bini hastaneye yatmış ve 18 ocak ayına kadar 8 bin 200 kişisi vefat etti. Neden bunlar söylenmiyor da korona söyleniyor? Dünyada her sene bu kadar kişi ölüyor zaten. Çin'de ölenlerin yaşı 80 yaşın üzerinde. Ölenler birçok hastalığı olanlar. Bu kadar dünyayı korkutacak bir olay değil. Bizim vücudumuzda zaten virüsler var. Biz asırlardır virüslerle yaşıyoruz." dedi.

Korunma yöntemlerini sıralayan Karatay şunları ekledi: "Korunmaya gelince birçok yönü var. Bir tanesi kelle paça. Bir kere senelerden beri söylüyoruz, kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmesi lazım. Bağışıklık sistemi güçlenince virüsleri çok iyi atlatabiliyoruz. Yaşam biçimi çok önemli. Kış aylarında dışarıda dolaşacağız, soğuktan korkmayacağız. Kış aylarında evlerimizi havalandıracağız. Bol su içeceğiz, kristal kaya tuzuyla. Kristal kaya tuzunda 84 tane dengeli mineral var. İkincisi vücudun kuvvetlenmesi nasıl olacak? Lahana, turp, kereviz, sarımsak, soğan, pancar bunlar çok önemli. Bunların hepsi toprağın içinde. Doğa zaten size yol gösteriyor, kışın bunları yiyin diyor."