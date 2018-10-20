Canan Karatay: Hastalıklar genetik değildir, aileseldir

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı fuarda "Hastalıklar genetik değil, aileseldir. Genetik hastalık diye bir şey yoktur. Çevresel faktörlerden hastalık olur" dedi.

Kayseri'de 2'ncisi düzenlenen Kitap Fuarı'na katılan Karatay, 'sağlıklı beslenme' üzerine söyleşide konuştu. Merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Dünya Ticaret Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşiye çok sayıda vatandaş katıldı. Slayt eşliğinde sunum yapan Prof. Dr. Karatay, "30 türlü yağ gerekli ve şarttır. 2 türlü yağ tehlikelidir. Bunlardan biri şekere ve una bağlı trigliseridler, diğeri ise endüstrinin ürettiği bozulmuş trans yağlardır. Bütün hastalığın ana maddesi bu yağdır. Trigliseridler damar sertliği yapıyor" dedi.

"Hastalıklar genetik değildir"

Toplumda görülen birçok hastalığa 'genetik' yakıştırması yapıldığını ve bunun yanlış olduğunu da belirten Prof. Dr. Canan Karatay, "Hastalıklar genetik değildir. Önlenebilir. Aile içinde görülebilir. Genetik değil, aileseldir. Son 30 yılda genetik hastalık oluşmaz. En az 100- 200 yıl olması lazım ki genetiktir diyebilesiniz. Genetik hastalık diye bir şey yoktur. Çevresel faktörlerden hastalık olur" ifadelerini kullandı.



Karaciğer yağlanması problemine de değinen Prof. Dr. Karatay, "Cipsler, kolalar, zararlı yiyecekler karaciğer yağlanması yapıyor" dedi.

"Pastırmayı gönül rahatlığı ile yiyebilirsiniz"

Kayseri'nin ünü dünyaya yayılan yiyeceği pastırmanın zararlı olmadığını belirten Prof. Dr. Canan Karatay, "Pastırmayı gönül rahatlığı ile yiyebilirsiniz. Hiçbir zararı yoktur. Ama doğal olanını yiyeceksiniz. Kayseri'de son zamanlarda fabrikasyonla birlikte pastırmanın bozulduğunu duyuyor ve üzülüyorum. Hakiki Kayseri pastırmasının hiçbir zararı olmaz" diye konuştu.

"Vücudumuzdaki su, tuzlu sudur"

İnsan vücudunun yüzde 60'ının su olduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Canan Karatay, "Kristal kaya tuzu faydalıdır. Ülkemizde çok güzel kaya tuzu mağaraları var. İşlenmemiş, rafine olmamış kaya tuzu sağlıklıdır. İşlenmemiş tuz 84 mineral taşır. Vücudumuzun yüzde 60'ı sudur. Bu su, tuzlu sudur. Sizin bildiğiniz çeşme suyu değildir. Tuz ömrü uzatır, güç ve kuvvet verir. Hayvanlara da kaya tuzu yalatırlar. Tuzu yiyin dediğimizde kıyameti kopartıyorlar. Dağlarda yetişen çamlar, zeytin ağaçları kaya tuzu ile beslenir. Yurt dışında tuz mağaralarında hastalar tedavi edilir. Tuz oda havasını temizler" dedi.



"Topraklar ölü"

Tarım ilaçlarının artması ile birlikte, topraktan yeterli demirin alınamadığına vurgu yapan Prof. Dr. Karatay, "Topraklarımız, artık yeteri kadar demir üretemiyor. Tarımda kullanılan zirai ilaçlar, toprağın dengesini bozdu. Artık topraklar ölü. Mineralsiz topraktan dolayı yediğiniz domatesin faydasını göremiyorsunuz. Bundan dolayı da hastalıklar artıyor. Astım hastalığı son zamanlarda yüzde 4 bin arttı" diye konuştu. (DHA)