Canan Karatay hakkındaki men kararını İTO doğrulamadı!

Prof. Dr. Canan Karatay hakkında Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’nin yaptığı başvuru sonrası alındığı iddia edilen '15 gün süreli men kararı'nı, İstanbul Tabip Odası (İTO) yetkilileri, sürecin devam ettiği bilgisini aktararak, doğrulamadı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Prof. Dr. Karatay’a yönelik yapılan açıklama ile ilgili olarak İstanbul Tabip Odası eski yönetim kurulu üyesi Dr. Hasan Oğan, 15 günlük men cezası bilgisini doğrulamadı. Dr. Oğan, Oda’nın ilgili birimleri ile yaptığı temas sonrası verdiği bilgide, soruşturma sürecinin devam ettiğini aktardı. Dr. Oğan, söz konusu kararın alınabilmesi uzun süren bir soruşturma sürecine tabi olduğunu, İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu’ndan çıkacak olan kararın Türkiye Tabipler Birliği Onur Kurulu’ndan da geçmesi gerektiğine işaret etti. Dr. Oğan, Prof. Dr. Karatay ile ilgili sürecin ise devam ettiğini vurguladı.

Söz konusu açıklama özellikle sosyal medyada yoğun bir tartışmaya konu olmuştu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği konu ile ilgili açıklamasını internet sitesi üzerinden yaparak "Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’nin İstanbul Tabip Odası’na müracaatı sonrasında Prof. Dr. Canan Karatay’ın 15 gün süreyle meslekten men cezası kararına varılmıştır” denmişti.