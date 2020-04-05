Canan Karatay: En ön safta ölesiye çalışan tüm sağlıkçılarımıza dinlenme süreleri içinde yüksek doz C vitamin infüzyonu yapmalıyız

Prof. Dr. Canan Karatay, Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e gönderdiği mektupta, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden sağlıkçılara dinleme süreleri içinde yüksek doz C vitamin infüzyonu yapılması gerektiğini savundu.

Karatay mektubunda, "Kem küme vaktimiz yoktur. İki doktor, bir dişhekimi, bir hemşiremizi kaybettik. 600'den fazla sağlık çalışanı karantinada ya da yoğun bakımda tedavi altındalar. Senelerden beri bilinen ve halkımızdan saklanan, gizlenen bir gerçek var: Başta korona olmak üzere tüm virüs hastalıklarına en etken madde yüksek doz C vitaminidir. En ön safta ölesiye çalışan tüm sağlıkçılarımıza dinlenme süreleri içinde bir saat içinde yüksek dozda IV C-VİTAMİNİ vermeye başlamalıyız." ifadesini kullandı.

Karatay"Yok efendim, ‘Deneme süresi', yok efendim ‘Kanıtlanmış mı?', yok efendim ‘Yan etkisi nedir?' sorularını soracak zaman olmaz acil durumlarda. Ayrıca, senelerden beri uygulanmakta ve başarılarla sonuçlanmış bir yöntemdir yüksek doz C vitamin infüzyonu. Duyulmamış, saklanmış, alay edilmiş olması ise endüstrinin etkisiyledir. Bu alanda yüzlerce çalışmanın yayını engellenmiştir.” düşüncesini dile getirdi.

Canan Karatay, Çin, Güney Kore ve New York'ta koronaya karşı yüksek doz C vitamininin hastalara uygulandığını, bilimsel dergide başarılı sonuçlar alındığının da belirtilen Karatay, “Bizler de hastalanmaları ve ölümleri acilen önlemek zorundayız” görüşünü savundu.

Karatay mektubunda şunları kaydetti:

“Yok efendim ilaç bulunmuşmuş, aşı çalışmaları başlamışmış… Hepsi boş, ilaç firmalarının güdümünde olanların eveleme, gevelemeleridir. Hiçbiri bizim en ön safta savaşan kahramanlarımıza yönelik, ifadeler değildir. Grip aşısının faydası yoktur. Gribin, ilaçla tedavisi yoktur. Sanki aşı yapılınca kimse grip olmayacakmış algısı yaygınlaştırılıyor.

Sağlık kahramanlarımızın tümünü korumak zorundayız. Geç kalınmadan bir an önce uygulamaya geçmemiz ve başlamamız şarttır. C vitamin doğaldır, çok ucuzdur, yan etkisi azdır, canlarımızı kurtaracaktır, uygulanması son derece kolaydır.”

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