Canan Karatay Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 'sıra dışı' açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay’ı kabul etti.

Devlet Konukevi'ndeki baş başa görüşmenin ardından Prof. Dr. Canan Karatay, özel davetli bir topluluğa sağlıklı ve doğal yaşam, koruyucu tıp hekimliği, sağlıklı beslenme gibi konularda hitap etti.

Toplantıya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, milletvekilleri, milletvekili eşleri ve Cumhurbaşkanlığı danışmanları katıldı.

Aşılarla ilgili sıra dışı açıklamalarıyla sık sık gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Önüne gelen antidepresan yazıyor" sözleri nedeniyle İstanbul Tabip Odası, soruşturma başlatıp 882 lira ceza kesmişti.

Cezanın ardından Karatay, "Yalnız psikiyatristler değil kadın doğumcular, ortopedistler, cerrahlar, fizik tedavi uzmanları da bu ilaçları yazıyor. Kontrolsüz olarak antidepresan kullanılmaktadır ve buna gerek yoktur." dedik bu onları dellendirdi. "Bağırsakları sağlam tutarsak depresyonun da büyük bir kısmı azalır" dedik buna kızdılar" açıklamasında bulunmuştu.

Dün Sözcü gazetesine konuşan İç hastalıkları ve kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kanserin genetik olmadığını söyleyip ithal ürünlerin çoğunun GDO'lu olduğunu savunmuştu. Karatay, "Fındık fıstık çıtır çıtır hem kan yapar hem ısıtır. Fıstık yerseniz fıstık gibi, turp yerseniz turp gibi olursunuz" demişti.