CANAN KARATAY, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TALİMATINA DESTEK VERDİ

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)- ANKARA’da konuşan Kalp Cerrahı ve İç Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu\'na beslenmeyle ilgili \"Birçok alanda vatandaşın aklını karıştıran farklı açıklamalar var. Bu işi çözün\" talimatına destek verdi. Karatay, \"Ben de çözelim diyorum\" dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, Yargıtay’ın kuruluşunun 150’inci yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen, ‘Şeker en tatlı zehirdir’ konulu konferansa katıldı. Çok sayıda Yargıtay çalışanın katıldığı konferansta konuşan Canan Karatay, ekmek, toz şeker, sıvı şeker ve şekersiz gazlı içeceklerin trigliseridleri yükselttiğini söyledi.

Konuşmasında enerji içeceklerine dikkat çeken Karatay, \"Bakın geçenlerde iki genç kalp krizi geçirdi. Biri Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde. 22 yaşında üniversite öğrencisi. Dün de Zonguldak’ta bir sporcunun kalp krizi geçirip gittiğini gördük. 22 yaşında ki bir insan niçin kalp krizi geçirir. Altında şekerli gazlı içecekler özellikle enerji içecekleri yatıyor. Çocuklar zaten heyecanlı, delikanlı bunlar. Maça gidiyorlar, oynuyorlar. Birde üstüne bu enerji içeceklerini yükleyince kan pıhtılaşıyor, gidiyorlar. Stres de var tabi\" dedi.

\'ÇÖZÜMDE YAVAŞ YAVAŞ BAŞLAMIŞ DURUMDA\'

Canan Karatay, bir gazetecinin \"Cumhurbaşkanı Erdoğan Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu\'na talimat verdi. Dedi ki, ’Biri çıkın ekmek yiyin diyor, biri yemeyin diyor. Vatandaşın kafası karışıyor. Ne yapılması gerekiyorsa bu işi çözün’ dedi. Siz ne dersiniz, bu konuda?\" sorusuna, şöyle cevap verdi:

\"Bende çözelim diyorum. Tabi çözüm çok önemli. Bir devlet politikası olması lazım. Ama çözümde yavaş yavaş başlamış durumda. Biliyorsunuz okullarda gazlı içecekler artık satılmıyor. Okullara paketli gıda girmeyecek. Çocuklara paketli gıda verilmeyecek. Gençlerimiz hastalanmayacak. En önemli çözümde gebelere şeker yüklemesi yapılmayacak.\"

Görüntü dökümü:

-Salondan görüntü

-Canan Karatay\'ın salona gelişi

-Canan Karatay\'ın konuşması

-Detay

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)