CANAN KARATAY: BANA ŞARLATAN DİYENLERE CEVAP VERİYORUM

*İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay;

\"Üç kitabım Harvard Üniversitesi Kütüphanesi\'ne girdi. Bu kitaplar, bana şarlatan diyenlere cevaptır\"

\"Turpu veya havucu çiğ olarak beyaz peynirle beraber yiyin, yanına da zeytin koyun; düz duvara tırmanırsınız. Fıstık yerseniz de fıstık gibi olursunuz\"



Haber ve Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kariyer Eğitim Günleri’nin 25.’si, Prof. Dr. Canan Karatay’ın katılımıyla gerçekleşti. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Fen Fakültesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Prof. Dr. Karatay, kendisini eleştirenlere cevap verdi. Üç kitabının Harvard Üniversitesi Kütüphanesi’ne girdiğini açıklayan Karatay, “2011’de ilk kitabım çıktı. Çeşitli yerlerde bana bana hâlâ ‘şarlatan’ ve ‘bilimsel konuşmuyor’ diyorlar. İşte size bilimsel olduğunun ispatı… Bu kütüphanede 20 milyon kitap var. Buraya üç kitabım da Türkçe olarak girdi\" ifadelerini kullandı.



\"DÜZ DUVARA TIRMANIRSINIZ\"

Gençlere beslenme önerilerinde de bulunan Prof. Karatay, “Turpu veya havucu çiğ olarak beyaz peynirle beraber yiyin, yanına da zeytin koyun; düz duvara tırmanırsınız. Fıstık yerseniz de fıstık gibi olursunuz\" dedi. Gazlı içeceklerin zararlarına değinen Canan Karatay, “Üç yaşındaki çocuğu şeker komasından kaybettik. Bir kutu gazlı içecekte 22 paket şeker var. Lütfen bunlardan uzak durun. Gençliğinizin kıymetini bilin. Meyve sularında da aynı şekilde şeker var. İnanmayın ki onların içinde C vitamini var. Çok büyük bir kalori var. O kalori vücuda girince, siz kendinizi güçlendirilmiş zannediyorsunuz\" diye konuştu. Zeytinyağı tüketiminin önemine değinen Karatay, şunları söyledi:



“Zeytinyağı yetişkinlerin ana sütüdür. Riviera işlenmiştir, yenmemelidir. Virjin, yani doğal zeytinyağı ise kanser hücrelerini öldürür. Zeytin ise bol bol yenmeli. Kalorisi yok. Zeytin dalı ve yaprağı da önemli. En güçlü doğal antiboyotik... Zeytin ağacı, tüm zor şartlara direnerek 2 bin 500 yıl yaşıyor. Hâlâ da meyve veriyor. Biz 80-100 yıl yaşıyoruz. Sık sık grip olmamak ve kulak ağrısı çekmemek için zeytinyağı yiyin\"



İBB GENEL SEKRETERİ’NDEN GENÇLERE: CUMHURBAŞKANI’NIN SÖZÜNÜ ÇOK İYİ BİLMENİZ GEREKİYOR

Daha sonra kürsüye gelen İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ise ‘Herkesin Bir Hikâyesi Olmalı’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Baraçlı, “Doğma büyüme Fatihliyim. Endüstri mühendisiyim. Liseyi de imam hatipte bitirdim. Bunlar benim farkındalığımı ortaya çıkarabilmek adına, kişiliğimi oluşturmasına katkı sağladı. Büyük hedeflere, güçlü motivasyonlarla, sağlam bir altyapı ile ulaşılır. Sürekli kendinizi geliştirmeniz gerekiyor\" dedi. “Dünya hızla değişiyor\" diyen Baraçlı, “Bu değişim rüzgarı içerisinde dünyanın 5’ten büyük olduğunu ısrarla söyleyen Cumhurbaşkanı’mızın dünyada değişimin bir manifestosunu ortaya çıkardığını da çok iyi bilmeniz gerekiyor\" ifadelerini kullandı.



BİN 500 KATILIMCIYA SERTİFİKA VERİLDİ

Kariyer Eğitim Günleri programında bugüne kadar 196 üniversiteden yaklaşık 30 bin öğrenci eğitim aldı. 25. Kariyer Eğitim Günleri programı 11 Kasım’da Anadolu Yakası\'nda Üsküdar Bilim Merkezi’nde, Avrupa Yakasında ise Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde eş zamanlı olarak başladı. Dört hafta süren eğitimler kapsamında beden dilinden diksiyona, kariyer planlamasından öz geçmiş hazırlamaya kadar birçok alanda akademisyen ve sektör temsilcileri, gençlerle bir araya geldi. Kariyer Eğitim Günleri, bin 500 katılımcıya sertifika verilmesiyle sona erdi.



Görüntü dökümü:

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-Prof. Dr. Canan Karatay’ın konuşması

-İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı’nın konuşması

-Genel ve detaylar