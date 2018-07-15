Canan Kaftancıoğlu'ndan Yurt gazetesine: Hakan Gülseven'in hakkı olanı sizden tazminat olarak alacağım

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yurt gazetesine yönelik gazeteci Hakan Gülseven'in emeğinin hakkını tazminat olarak alacağını söyledi.

Gazeteci Hakan Gülseven, Yurt gazetesinde çalıştığı dönemde açılan davalarda cezaya çarptırılmış ancak Yurt gazetesi, Gülseven'e verilen cezanın sorumluluğunu almamıştı. Gülseven bir açıklama yaparak, “Türkiye medya tarihinde bir ilki yaşıyoruz: Gazetenin aldığı cezalar, işi sadece gazeteyi yargı karşısında temsil etmek olan sorumlu müdürün sırtına yıkılıyor” demişti.

Yurt gazetesi açıklamasında, “Üzüntümüz bu değil! Bu hezeyanları ciddi sayılabilecek yayın kuruluşlarının haber olarak yayınlama çabalarıdır. Hele hele kartvizitinin önüne CHP İstanbul İl Başkanı ve CHP İstanbul eski milletvekili yazanları görünce uzun suskunluğumuzu bozmak zorunda kaldık” diye yazdı. Bu açıklamaya CHP’li Kaftancıoğlu’ndan yanıt geldi.

CHP’li Kaftancıoğlu Twitter hesabından, şunları kaydetti:

“Çalışan emekçilerini hariç tutarak Yurt’u paçavra haline getirenlere prim yaptırmama adına ne amaçla yazdıklarını bildiğim deli saçmalarına buradan yanıt vermeyeceğim ancak bilinsin ki Hakan Gülseven’in emeğinin hakkı olanı sizden tazminat olarak alacağım."