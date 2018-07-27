Canan Kaftancıoğlu yanıtladı; İstanbul'da 75 delege kurultay için imza verdi mi?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul’da 75 delegenin CHP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tarafından yapılan olağanüstü kurultay çağrısına destek verdiği iddialarıyla ilgili konuştu.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, İnce ekibinin sözcüsü, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün tarafından dile getirilen, “İstanbul'da 75 delegenin kurultay yapılsın diye imza verdiği” iddiasını yalanladı.

Kurultay talep eden partililere sert mesajlar gönderen Kaftancıoğlu, bu tartışmalar nedeniyle partinin hükümete yakın medyada tartışma konusu yapıldığını, parti yöneticilerinin düşmanlaştırıldığını söyleyerek, “Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok” diye konuştu.

CHP'li Tüzün, 59 il başkanı ile birlikte, 'kurultay talebinden vazgeçin' çağrısı yapan İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ile ilgili, "İstanbul'da 75 arkadaşımız olağanüstü kurultay için imza verdi" demişti.