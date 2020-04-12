Klinik Psikolog Eke: Evde olduğunuz halde her saat başı kalkıp ellerinizi dezenfekte ediyorsanız bu durum normal değil

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, il ve ilçe yöneticilerine yönelik 'salgın döneminin bireysel ve toplumsal etkileriyle mücadele' başlıklı online eğitim toplantısında "kamunun üzerinde düşen sorumlulukları yapmadığı süreçte CHP örgütlerine çok iş düşüyor" dedi.

Video konferans yöntemiyle düzenlenen ve yaklaşık 200 kişinin katıldığı ilk online eğitim toplantısında söz alan ve kendisi de hekim olan olan Canan Kaftancıoğlu, iktidara rağmen aklın ve bilimin ışığında yürütmeye devam edeceklerini belirtti.

Toplantıda CHP İl Sağlık Komisyonu Üyesi Klinik Psikolog İbrahim Eke de salgın döneminin bireysel ve toplumsal etkileriyle ilgili bir sunum yaptı.

"En sihirli kelime, dayanışma"

Sosyal dayanışmanın önemini hatırlatan Kaftancıoğlu, “Toplumsal olarak kendimizi bu kadar güvencesiz ve geleceği belirsiz hissettiğimiz bu süreçte CHP örgütlerine çok büyük iş düşüyor. Kamunun üzerine düşen sorumlulukları yapmadığı bir dönemde her türlü soruna rağmen sorumluluklarımızı yerine getirip dayanışmayı arttıran örgütlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. En sihirli kelime dayanışma. Dayanışmayla bu sürecin tüm olumsuzluklarını atlatacağız” diye konuştu.

"İlk şok döneminde karmaşık duygular hakim oluyor"

CHP İl Sağlık Komisyonu üyesi Klinik Psikolog İbrahim Eke ise, yaptığı sunumda salgın döneminde sosyal ilişkilerin azalması ve ölümlerin artmasıyla birlikte insanların tramvatik stres bozuklukları yaşamasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Tramvatik stres bozukluklarının atlatılabilmesinin en önemli aracının sosyal dayanışma ve moral destekler olduğunu vurgulayan Eke, kriz dönemlerinde yaşanabilecek olası duygusal ve davranışsal tepkileri de şöyle anlattı:

"İlk şok döneminde karmaşık duygular hakim oluyor. Korku, endişe, suçluluk, pişmanlık, öfke, karamsarlık, çaresizlik gibi duyguların biri ya da birkaçı öne çıkabiliyor. Bireyler artık eskiye göre daha sinirli olabilir. Evlerde izole olduğumuz bir dönemde insanların daha fazla içine kapanmasının, ilişkiler açısından riskli bir durum olarak karşımıza çıkması muhtemel. Yaptığımız işlere kendimizi ve dikkatimizi vermekte zorluk çekmek, unutkanlıklar, yoğun stresten dolayı baş ağrısı, bulantı ve göğüs ağrıları da sıkça görülebilir. İştah artması ya da azalması da bir kriz tepkisidir. Uyku bozuklukları yaşanabilir ve bireysel kendilerini devamlı yorgun hissedebilir. Sürekli olarak tetikte olma, huzursuzluk ve gerginlik de en önemli kriz tepkilerinden. Dışarıdan geldiğiniz ellerinizi yıkıyorsanız, bu doğru fakat günlerdir evde olduğunuz halde her saat başı kalkıp ellerinizi dezenfekte ediyorsunuz, bu durum normal değil. Kriz dönemlerinde bireylerde her şeyi kontrol isteği de daha fazla artıyor."

“Anormal bir süreçte verdiğimiz tepkilerin normal olduğunu unutmayalım”

Eke, kriz dönemlerinde bazı tepkilerin normal olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tepkileri veriyoruz diye psikolojik hasta değiliz. Anormal bir durumda verilen duygusal tepkiler bunlar. Biz bu tepkileri ne zaman ciddiye almalıyız? Eğer kendinizi rüyadaymış gibi, bedeninizin dışındaymış gibi hissediyorsanız; bazı olayları hiç hatırlamıyorsanız, kendinizi duygusuz hissetmeye başladıysanız, her zamankinin dışında öfke patlamaları ve aşırı panik halleri yaşıyorsanız, ani ve aşırı tedirginlikler, irkilmeler varsa ciddiye alınmalıdır. En önemlisi de salgın sonlandıktan sonra aradan 3 ay geçmesine rağmen bunlar uzun süreli olarak hala devam ediyorsa işte o zaman yardım almayı düşünmelisiniz. Daha olayın içindeyiz, anormal bir süreçteyiz. Verdiğimiz tepkilerin bu süreçte normal olduğunu unutmayalım"

"Güven algısı kaybolursa sistem dağılır"

"Karar vericiler çok net olmak zorunda. Öncelikle güven algısı kaybolduğu anda sistem dağılır. Güvenin düşüyor olması toplumsal olarak çok zorluklar yaratır. Bireysel süreçlerde de bu böyledir. Güveninizi kaybedersiniz orada bir daha asla eskisi gibi var olamazsınız. Kişi, kontrolü kaybetmediğini bilmek zorundadır. Bağlanmanın, güvenin, dayanışmanın önemi çok önemli"