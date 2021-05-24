Canan Kaftancıoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya "koruma" yanıtı: Suç örgütleri ile tuttuğu işler ortalığı dökülen devletin utanç vesikası

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Canan Kaftancıoğlu'na tehdit yoktu, korumalarını aldık" açıklamasına, "Suç örgütleri ile tuttuğu işler ortalığa dökülen devletin utanç vesikası içinde bulunduğu kirliliği başkalarına yapıştırmaya çalışmakta." şeklinde yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk canlı yayınında, Canan Kaftancıoğlu'na verilen korumaların kaldırılma kararını kendisinin verdiğini belirterek, "CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun korumalarını aldık, tehdit yoktu. Tehdit olmayan birisine, bu konuda herhangi bir rapor yok, korumanız olması gerekir mi? Dedim kaldırın kardeşim. Burada bunu takip eden, bu konuda hedef gösterildiği zaman konuya müdahale eden devletin kurumları var. Korumasını aldım, 15 gün sonra DHKP-C tehdit etti Kaftancıoğlu'nu. Niye tehdit etsin? Bir sektör oluşmuş diyorum." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, kişisel Twitter hesabından, Soylu'nun iddialarına yönelik yaptığı açıklamada, "Yalancı! Madem tehdit yoktu (kendisinden daha büyük tehdit yok bu arada) öncesinde ne diye yakın ardından özel koruma statüsüne alınmışım? Sonrasında ise cevap hakkımı kullandırırlarsa yayında söyleyeceğim.

Suç örgütleri ile tuttuğu işler ortalığa dökülen devletin utanç vesikası içinde bulunduğu kirliliği başkalarına yapıştırmaya çalışmakta." dedi.

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