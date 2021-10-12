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Canan Kaftancıoğlu’ndan kadın derneklerine çağrı: Birleşin ve kadın cinayetleri artık son bulsun

"Yine bir kadın cinayeti daha…"

12 Ekim 2021 13:26

Deva Partisi Avcılar İlçe Başkan Yardımcısı Yasemin Dallı’nın kızı Esra Yıldız’ın cenaze törenine katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tüm kadın derneklerine birleşme çağrısında bulundu.

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yine bir kadın cinayeti daha… Ve yüreği yanan annenin haykırışı: bütün kadın dernekleri birleşin ve kadın cinayetleri artık son bulsun” dedi.

İstanbul Avcılar'da oturan Esra Yıldız, evinde boğazı kesilerek öldürülürken, eşinin otomobili ise yanmış halde bulunmuştu. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, gece iki şahsın eve girdiğini belirlemişti.

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