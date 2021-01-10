Canan Kaftancıoğlu'na 'militan' diyen AKP'li Ayvazoğlu'na Fetullah Gülen'li cevap

AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu sosyal medya hesabından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafları paylaştı. CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkan Cem Aydın ise Ayvazoğlu'nun Fetullah Gülen ile ilgili yazdıklarını paylaşarak cevap verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sonra hedef alanlar arasında AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu da yer aldı.

Ayvazoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yönelik montaj bir fotoğraf ile “Militan” dedi. CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın Ayvazoğlu'na yanıtı ise sert oldu.

Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden, Bahar Ayvazoğlu’nun 2013 yılında Twitter hesabı üzerinden Fethullah Gülen’in Web sitesi üzerinden Gülen'in bir "taziye" mesajını paylaştığı bir tweeti hatırlatarak “Fotoğraftaki Canan Kaftancıoğlu değil ama bu sensin Bahar Ayvazoğlu…” ifadesini kullandı.