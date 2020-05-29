Canan Kaftancıoğlu Milli Eğitim Bakanı'na sordu: YKS günü Covid-19 tanısı konulmuş ya da hastalığından habersiz öğrencilerin durumu ne olacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) öne çekilmesi tepkilere neden olurken öğrencilerin Koronavirüs salgınından nasıl korunacağı gündemdeki yerini koruyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 27-28 Haziran’da gerçekleştirilecek YKS ile ilgili öğrencilerin ve velilerin salgın nedeniyle kaygılarının arttığına dikkat çekti.

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ÖSYM’ye ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sınav günü Covid-19 tanısı konulmuş veya hasta olduğundan haberi olmayan öğrencilerin durumunun ne olacağını sordu; hükümeti açıklama yapmaya davet etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tarihinin bir ay içinde iki kez değiştirilmesi sonrası öğrencilerin, velilerin ve eğitimcilerin tüm haklı itirazlarına rağmen hükümet sessizliğini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından kontrollü normalleşme sürecine dair yaptığı basın toplantısında da YKS sürecine dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Üniversite sınavına girecek olan öğrenciler ise YKS’nin ileri bir tarihe ertelenmesi için sosyal medyadan seslerini duyurmaya devam ediyor. Öğrencilerin bir ay içinde iki kez değişen sınav tarihi nedeniyle yaşadığı mağduriyete dikkat çeken CHP İstanbul İl Başkanlığı ise haftalardır YKS’nin yeniden temmuz ayına ertelenmesi için kampanya yürütüyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sınava bir aydan daha kısa süre kalmasına rağmen öğrencilerin akıllarındaki soru işaretlerini giderecek bir açıklama yapılmaması nedeniyle Twitter hesabı üzerinden ÖSYM’ye ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a çağrıda bulundu.

Sınav günü Covid-19 tanısı konulmuş veya hasta olduğundan haberi olmayan öğrencilerin durumunun ne olacağını soran İl Başkanı Kaftancıoğlu, “YKS sınavının yapılacağı gün Covid-19 pozitif olan, pozitif olduğunu bilmeyen ya da 1 gün öncesinde Covid-19 tanısı alan öğrencilerle ilgili nasıl bir uygulama olacak? Sıklıkla soruluyor ve bu konuda öğrencilerin bilgilenmeye ihtiyacı var” dedi. Kaftancıoğlu yaptığı paylaşımda ÖSYM Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u da etiketleyerek öğrencilerin ve velilerin kaygılarının azaltılması için hükümete bir kez daha çağrı yaptı.