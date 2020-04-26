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Canan Kaftancıoğlu, kendini Joker'e benzeten Misvak'ın karikatürünü canlı yayında fon olarak kullandı

26 Nisan 2020 21:50

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Misvak mizah dergisinin kendini Joker karakteri gibi çizildiği görseli canlı yayında fon olarak kullandı. Kaftancı'nın hareketi sosyal medyada gündem oldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Joker karakteri şeklinde karikatürize edildiği görseli bugün katıldığı canlı yayında fon olarak kullandı.

TIKLAYIN - Kaftancıoğlu'ndan kendini Joker'e benzeten mizah dergisine: “Sizi mahkemeye...“ şaka şaka

Kaftancıoğlu, söz konusu karikatür için daha önce kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Sizi mahkemeye…’ şaka şaka. Niyetinizden bağımsız çok beğendim Jokere benzetilmiş karikatürümü, çizerin kalemine, emeğine sağlık" demişti.

 

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