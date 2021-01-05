Canan Kaftancıoğlu'dan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne: Gözaltına alınanların hepsi öğrenci

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Melih Bulu' protestoları sonrası evlere yapılan baskınlarla gözaltına alınan öğrencilerle ilgili İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'nın "gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını" sözlerine yanıt CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan geldi.
Kaftancıoğlu gözaltına alınanların hepsinin öğrenci olduğunu belirterek "İçişleri Bakanlığı sözcüsünün yalan beyanından sonra İstanbul Valiliği'nin doğru ancak eksik açıklamasını, eksikliğini tamamlayarak paylaşalım" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu gözaltındaki 2 kişinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi, 14 kişinin Marmara, Mimar Sinan, İstanbul Üniversitesi öğrencileri, 1 kişinin de açık lise öğrencisi olduğunu yazdı.
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