Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ev baskını: 17 kişi gözaltına alındı!

Bu sabah saatlerinde dün eyleme destek veren bazı öğrencilerin evlerine polis baskınları yapıldığı belirtildi. İstanbul Valiliği, üniversite önündeki basın açıklaması ve protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" gerekçesiyle 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Açıklamada, 13 ilçede 24 adrese baskın yapıldığı ve 17 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan öğrencilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 11 kişiyi arama çalışmalarının da devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, "Polisimiz, her olayda olduğu gibi, dünkü protesto gösterileri sırasında da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını sağduyulu, sabır, anlayış ve kararlılıkla yerine getirmiş, getirmeye devam edecektir" denildi. Gözaltına alınan öğrencilerin isimleri ve okulları şöyle: 1. Ahmet Furkan Polatkan (Mimar Sinan Üniversitesi)

2. Arda Yüksel (Mimar Sinan Üniversitesi)

3. Azad Aksoy (İstanbul Üniversitesi)

4. Burak Çetiner (Boğaziçi Üniversitesi)

5. Cihan Çiçek

6. Denizhan Eren (Boğaziçi Üniversitesi)

7. Doğukan Gürbey

8. Ferhat Can Ergen (İstanbul Üniversitesi)

9. Harun Reşit

10. Kudret Çetinkaya (İstanbul Üniversitesi)

11. Roni Gören (Mimar Sinan Üniversitesi)

12. Şiran Delepalta

13. Taylan Karatepe

14. Tuana Oğuz

15. Ulaş Bedri Çelik (İstanbul Üniversitesi)

16. Yunus Özcan "Polislerimize katil denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir"

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, 2020 yılı değerlendirme toplantısında konuyla ilgili yaptığı açıklamada da, "Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü. Polislerimize katil denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir" dedi.

Çataklı, Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını, "bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini" söyledi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan bir Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin adresine giden polis, genci evde bulamayınca koçbaşı ile kapıyı kırmaya çalıştı. Kapı kırılmayınca ise duvarı kırarak içeri girdi.

Müvekkilinin kendisine kapının fotoğrafını gönderdiğini belirten avukat Metin Sezgin, "Sabah saatlerinde müvekkilim beni aradı ve fotoğrafı gönderdi. Kendisinin değil ailesinin yaşadığı ve resmi olarak ikametgahının bulunduğu adrese baskın yapılmış. Evde kimseyi bulamamışlar. Bulamayınca kapıyı koçbaşı ile kırmaya çalışmışlar. Kapı da kırılmaynca duvarı kırmışlar" dedi.

Sezgin, müvekkilinin hakkında gözaltı kararı bulunduğunu ancak gözaltına alınmadığını da ifade etti.