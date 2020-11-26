Canan Kaftancıoğlu: Bugün İstanbul’da 231 vatandaşımızı kaybettik

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sadece İstanbul'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 231 olduğunu paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise tüm Türkiye'de bugün 26 Kasım 2020'de Koronavirüs'ten ölenlerin sayısının 174 olduğunu açıklamıştı.

Koronavirüs salgınından bu yana Türkiye'de bugün en yüksek ölüm sayısı açıklandı, Canan Kaftancıoğlu ise sadece İstanbul'da 231 kişinin yaşamını yitirdiğini Twitter hesabından duyurdu.

Kaftancıoğlu paylaşımında "Bugün İstanbul’da 231 vatandaşımızı kaybettik. Sayıdan bağımsız 231 aileye ateş düştü. Salgın her geçen dakika yayılıyor. Derdim tasam moral bozmak değil durumu doğru tespit edip gereğini yapmak. İstanbul için daha fazla gecikmeden gereğini yapın.. #KısıtlamaDeğilTAMKapanma" ifadelerini kullandı.

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