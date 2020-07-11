Canan Kaftancıoğlu: Ben isterdim ki o gün iktidara yakın kadın siyasetçiler, yazarlar, sanatçılar da tepki göstersin

Oyuncu Berna Laçin, gazeteci Nevşin Mengü, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Avukat Feyza Altun hakkında yapılan "Darbeye yeltenirlerse, Nevşin benim, Berna benim, Feyza Altun benim. Canan'ı ben almam. Aklınızdan bile geçirmeyin, şimdiden söyleyeyim" şeklindeki paylaşımı ağır eleştiri sayan savcılık, soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Kaftancıoğlu, Altun ve Laçin, Mengü'nün konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

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Kaftancıoğlu, kadınlara yönelik cinsiyetçi paylaşımları değerlendirirken “Bu kişiler, iktidar çevrelerince takdir edilmek istiyor. Acı olan, iktidar çevresinin bunu normalleştirmeye dönük açık ya da örtük gayreti” dedi.

Kaftancıoğlu: Ben isterdim ki o gün iktidara yakın kadın siyasetçiler tepki göstersin

Kaftancıoğlu, "Ben isterdim ki o gün iktidara yakın kadın siyasetçiler, yazarlar, sanatçılar da bu apaçık rezalete tepki gösterebilsin. Çünkü bu olay benim şahsımdan öte bu ülkenin kadınlarının, çocuklarının her gün maruz bırakıldığı ve hatta daha fazla maruz bırakılmasının önünü açan bir durum" diye konuştu.

"O tweetleri atanlara karşı en ufak bir öfkem yok" diyen Kaftancıoğlu şunları kaydetti:

"Benim öfkem o tweetleri atan kişilerin onaylanmasına, ödüllendirilmesine, sırtının sıvazlanmasına vesile olan yerleşik erkek egemen sisteme karşı. O insanlarla karşılaştığımda bu sistemin, bu ahlaksal yozlaşmanın, bu adaletsizliğin, bu eşitsizliğin bu erkek egemen bakışın benden daha çok onu mağdur ettiğini anlatmaya çalışırdım."

Berna Laçin: Bu ülkede kadınlar, erkeklere peşkeş çekiliyor

Berna Laçin ise yaşananların gönlünde toplumsal olarak yara açan bir şey olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Çünkü bu olaydan bir gün önce de kalçaya çimdik atıp fıstık denilmesi ‘babacan bir tavır' olarak görüldü. Yani bu ülkede kadınlar, erkeklere peşkeş çekiliyor. 15 gündür yatıyorum, çok ciddi bir iç kulak problemim var. Ve bunun baş tetikçisi de stres. Erkek olsaydım bana bu kadar saldırmayacaklardı. Tahammül edilemeyen şey, kadının bu lafları söylemesi… Onları 5 kat daha fazla delirtiyor."

Karara itiraz edeceğini de belirten Laçin, şöyle devam etti:

"Bir şey olacağını zannetmiyorum ama ben sonuna kadar hukuka inanıyor olacağım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu kabul ettiğim için bunun arkasında duracağım. Ve hâlâ doğruları savunan hukukçular olduğuna inandığım için de şansımı deneyeceğim. Sonuna kadar, sonsuza kadar mücadeleme devam edeceğim. Bu bizim toplumsal görevimiz."

Avukat Feyza Altun: Orada bir tecavüz listesi var!

Avukat Feyza Altun da savcının kararının eksik olduğunu ifade ederek, "Bizler orada cinsel olarak bir hedefe koyulmuş ve bir kesim bize karşı kışkırtılmış durumda. Diğer dosyalarda bu hatanın yapılmayacağını umut ediyorum" dedi.

Mesajları okuduğunda "Kapıma insanlar gelir mi?" diye düşündüğünü söyleyen Altun, şöyle devam etti:

"Kimse bunu yaşamasın, hiçbir kadın bunu yaşamasın. Bizden olanlara bir şey olmasın, olmayanların ne hali varsa görsün mantığını kabul etmiyorum.

Kadın bedeni üzerinden aşağılamanın bir erkek tatmin yöntemi olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Aynı şey Esra Albayrak'a da yapıldı. Bu gösteriyor ki hangi kesimden olursa olsun erkekler, kadın bedeni üzerinden aşağılayarak tehdit ederek, tecavüz tehdidiyle, öldürme tehdidiyle kendilerini ifade ediyorlar."