Oyuncu Berna Laçin, gazeteci Nevşin Mengü, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Avukat Feyza Altun hakkında yapılan "Darbeye yeltenirlerse, Nevşin benim, Berna benim, Feyza Altun benim. Canan'ı ben almam. Aklınızdan bile geçirmeyin, şimdiden söyleyeyim" şeklindeki paylaşımı ağır eleştiri sayan savcılık, soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Sözcü gazetesi, haberi manşetinden "Muhalif kadınlara belden aşağı hakaret serbest!" sözleriyle duyurdu. Haberde, "Oysa bu mesaj iktidara yakın bir kadın için atılsa yer yerinden oynardı” dendi.

Darbe tartışmalarının yaşandığı günlerde AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın ''Etik kurallara uyan milli hesaplar'' diye tanımladığı hesaplar, Berna Laçin, Nevşin Mengü, Canan Kaftancıoğlu ve Feyza Altun'u hedef alan hakaret ve taciz içerikli paylaşımlar yapmaya başladılar.

Kadir G isimli kişi de, Twitter’da ‘elmeru_baba’ kullanıcı adıyla 1 Mayıs’ta şu paylaşımı yaptı: “Herkes yazmış darbeye yeltenirlerse, Nevşin benim, berna benim, feyza altun benim. Cananı ben almam aklınızdan bile geçirmeyin şimdiden söyliiim.”

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre kamuoyunun büyük tepki gösterdiği paylaşım hakkında oyuncu Berna Laçin de savcılığa şikayette bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımı yapan Kadir G., hakkında “sesli ve yazılı görüntülü bir ileti ile hakaret” ve “tehdit” suçlarından soruşturma başlattı.

"Ağır eleştiri"

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, paylaşımı yapan Kadir G., hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, tehdit suçu bakımından atılı suçun unsurlarını oluşturacak eylemin bulunmadığını belirtildi.

Takipsizlik kararında Yargıtay kararlarına atıfta bulunularak, söz konusu davranışın “ağır eleştiri niteliğindeki davranış”, “kaba söz” ve “kaba ve nezaket dışı hitap tarzı” olduğu belirtilerek, bu tür davranışların hakaret suçunu oluşturmayacağı savunuldu.

Kararda ayrıca, “Açık olmayan bazı sözlerin hakaret kapsamına girip girmediğinin değerlendirilmesi için bu sözlerin içeriğinin bulunması ya da çok açık biçimde anlaşılır olması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

"İktidara yakın bir kadın için atılsa yer yerinden oynardı"

Sözcü gazetesi haberi manşetinden, "Savcılık, 4 kadına yönelik çirkin paylaşımı 'eleştiri' saydı. Muhalif kadınlara belden aşağı hakaret serbest!" başlığıyla duyurdu. Manşette, “İktidarı eleştiren kadınları mesajla hedef alan kişi için takipsizlik kararı verildi. Oysa bu mesaj iktidara yakın bir kadın için atılsa yer yerinden oynardı” ifadeleri kullanıldı.