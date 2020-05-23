Canan Kaftancıoğlu: Banu Özdemir ve Eren Yıldırım'ın tutuklanması kabul edilemez

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir ve Adana Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım’ın yere tutuklanmasıyla ilgili olarak ‘’İzmir'de günlerdir devam eden bir provokasyon var. Geçmişte ‘’dombrayı’’ çalanlar ortaya çıkarılamadığı gibi bu provokasyonu yapanlar da bir türlü ortaya çıkarılmıyor. Çünkü provokasyonlardan nemalanmak isteyen bir anlayış var. Sorumlular ortaya çıkarılamıyorken yasada suç olarak tanımlanmış bir durum olmamasına rağmen videoyu sosyal medyasında paylaşan kişi tutuklanıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değildir" dedi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu akademisyen Erkan Saka’nın moderatörlüğünde gerçekleşen Sosyal Kafa programına video konferans yoluyla bağlanarak gündeme dair açıklamalarda bulundu. İl Başkanı Kaftancıoğlu, geçmiş dönem CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir ve Adana Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım’ın hukuksuz bir biçimde tutuklanması, kendisine yönelik sosyal medyada gerçekleştirilen saldırılar, pandemi sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar ve erken seçim gündemine değindi.

İl Başkanı Kaftancıoğlu, ‘’Ülkede hukukun üstünlüğünün kalmadığını konuşuyorduk ancak artık ülkede hukukun kalmadığını görüyoruz. Sosyal medyada yapılan saldırılarla çok fazla ilgilenmiyorum. Benim için önemli olan sokaktan aldığım geri dönüştür ‘’ şeklinde konuştu.

"Özdemir ve Yıldırım'ın tutuklanması kabul edilemez"

İl Başkanı Kaftancıoğlu, geçmiş dönem İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir ve Adana Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım’ın yere tutuklanmasıyla ilgili olarak ‘’İzmir'de günlerdir devam eden bir provokasyon var. Geçmişte ‘’dombrayı’’ çalanlar ortaya çıkarılamadığı gibi bu provokasyonu yapanlar da bir türlü ortaya çıkarılmıyor. Çünkü provokasyonlardan nemalanmak isteyen bir anlayış var. Sorumlular ortaya çıkarılamıyorken yasada suç olarak tanımlanmış bir durum olmamasına rağmen videoyu sosyal medyasında paylaşan kişi tutuklanıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Aynı şekilde Adana Yüreğir'de olaya haklı bir şekilde müdahale ederken kendisine silah çeken kişinin serbest gezdiği ancak arkadaşımızın tutuklandığına şahit olduk. Ülkede hukukun üstünlüğünün kalmadığını konuşuyorduk ancak artık ülkede hukukun kalmadığı ve yargıya güvenin yüzde 30 un altına düştüğü bir süreci yaşıyoruz. 83 milyonun güveninin tamir edilmesi lazım. İnsanın kendisini güvende hissettiği en önemli alan hukukun üstünlüğüdür. Yasada suç teşkil eden bir durum yokken, sırf sosyal medya paylaşımları sebebiyle 10 yıl ceza almış birisi olarak, arkadaşlarımızın tutuklanmasının da haksız yere tutuklanan herkes adına kabul edilemez bir durum olduğunu söylüyorum. Bu durum değişecek; ilk seçimde gidecekler’’ dedi.

"Eşitlik, özgürlük ve hak temelli mücadele veriyorsanız hiçbir şey ütopik değildir"

CHP olarak eşitlik ve demokrasinin savunucusu olmaya devam edeceklerini belirten Kaftancıoğlu, ‘’CHP, her zaman eşitlikleri ve demokrasiyi savunan ve geçmişten günümüze bunun mücadelesini veren bir parti olmuştur. Hak ve eşitlik temelli herkesin mücadelesini vermek ve sonuç almak CHP'nin görevlerinden biridir. Eşitlik, özgürlük ve hak temelli mücadele veriyorsanız hiçbir şey ütopik değildir. Bu mücadele verildiğinde toplumsallaşır ve hayata geçirildiğinde gerçeğe dönüşür. Örneğin, ben 98 yıl sonra İstanbul’un ilk kadın il başkanı oldum. 50 yıl önce olsaydı bu durum belki ütopik olarak adlandırılabilirdi. Ancak hayal edilen hiçbir şey ütopik değildir’’ dedi.

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"Benim için sokaktan aldığım geri dönüş önemli"

CHP’li Kaftancıoğlu, son zamanlarda sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen saldırılar ve bu saldırılar sonucu Twitter hesabının geçici süreliğine askıya alınması hakkında da konuştu. Kaftancıoğlu, bu konudaki görüşlerini ‘’Son zamanlarda sosyal medyada özellikle kadınlara yönelik yeşil toplu, kırmızı noktalı hesapların saldırıları göze çarpıyor. Bu saldırılar sonucu hesabım askıya alındı. Sonrasındaki süreç kendiliğinden gelişti. Etkileşimin etkisi ile mail atıldı ve hesap askıdan kaldırıldı. Ben Twitter'ı herkesin anlık duygularını, öfkelerini, reflekslerini paylaştığı bir yankı odası olarak görüyorum. Çünkü sosyal medyadaki kavgalar tartışmalar hayatın dinamiklerinin çok küçük bir kısmını kapsıyor. O sebeple, gelen tepkilere çok fazla takılmıyorum. İşim gereği benim ilgi alanım vatandaştır. Sosyal medya ile hayata baktığımızda sosyal medyanın yaşamın yalnızca küçük bir kısmını kapsadığını görüyoruz. Sosyal medyada, küfürler ve hakaretlere yer alırken; sokaktaki vatandaş açlığı ve sorunları ile ilgileniyor. O yüzden ben sosyal medyada olumlu olumsuz eleştirileri genellikle kulak arkası ediyorum. İyi şeylere takılmadığım gibi linçlere ve küfürlere de çok fazla takılmıyorum. Beni sinir edemiyorlar. Bu konulara kulağım kapalı. Benim için önemli olan sokaktan aldığım geri dönüştür. Sosyal medyadaki geri bildirimi sokaktan almış olsaydım moralim bozulurdu. Ancak sokaktaki durum ve gerçeklikler çok daha farklı’’ sözleriyle ifade etti.

"Yarın seçim olacakmış gibi çalışıyorum"

Erkan Saka’nın son dönemde gündemi meşgul eden erken seçim konusuyla alakalı sorusuna karşılık İl Başkanı Kaftancıoğlu, yapılacak ilk seçimde tek adam rejiminin son bulacağının belirterek ‘’Ben İstanbul'da yarın seçim olacakmış gibi çalışıyorum. İster baskın olsun, ister erken olsun yapılacak ilk seçimde İstanbul'da olduğu gibi Türkiye'de de yerleşik olan tek adam rejimi yerle bir olacak. Baskın seçim olur mu, olmaz mı sorusunu Türkiye siyasetinde, bütün değişkenlerin bir dakikada şekillendiği bir süreçte cevaplandırmak kehanet olur. Ancak bildiğim ve hissettiğin bir şey var ki; pandemi sürecinde gittikçe artan ekonomik kriz, ekonomik buhran ve derinleşen duygu durumu bozukluğu sürdürülemez bir hal aldı. Bütün bunların sonucunda bir erken seçim olursa şaşırmam’’ şeklinde konuştu.