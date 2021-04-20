Canan Kaftancıoğlu, Aylan bebek paylaşımından ötürü özür diledi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Merkez Bankası'nda kaybolduğu belirtilen ve akıbetinin sorulduğu 128 milyar dolara ilişkin cansız bedeni sahile vuran Aylan bebek (Alan Kurdi) fotoğrafını kullanmaktan dolayı özür diledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canana Kaftancıoğlu, Twitter hesabından, '#128MilyarDolarNerede' etiketiyle paylaşımda bulundu. Kaftancıoğlu, paylaşımında Suriye'den kaçarak Avrupa'ya gitmek isterken bindikleri tekne batması sonucu cansız bedeni Bodrum'da sahile vuran Aylan bebeğin fotoğrafını kullandı. Aylan bebeğin cansız bedeninin fotoğrafının üzerinde "128 milyar dolar nerede" yazısı yer aldı. Kaftancıoğlu'nun paylaşımı tepki çekti.





Kaftancıoğlu: Vatandaşlarımızdan özür dilerim

Canan Kaftancıoğlu Aylan bebeğin fotoğrafını kaldırırken şu paylaşımı yaptı:

"128 Milyar Doların doğru kullanılması halinde bu ve benzeri manzaraların oluşmayacağına dikkat çekmeyi amaçlarken Aylan bebeğin hala vicdanlarımıza ağır gelen, unutamadığımız görüntüsünü paylaştığım için vatandaşlarımızdan özür dilerim"