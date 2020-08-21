Canan Kaftancıoğlu: #BenimİçinMüjde kuvvetler ayrılığına dayalı güçlü parlamenter sistemdir

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 15.00'te düzenlenecek özel bir program çerçevesinde açıklayacağını söylediği 'müjde', sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Son olarak, sosyal medya kullanıcıları #BenimİçinMüjde etiketi altında Türkiye'de değişmesini istedikleri durumları paylaştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da etiketle paylaşım yaparak, ''Adalete susayan ülkemde #BenimİçinMüjde kuvvetler ayrılığına dayalı güçlü parlamenter sistemdir'' dedi.

Kaftancıoğlu, #BenimİçinMüjde etiketiyle şu paylaşımları yaptı:

''#BenimİçinMüjde salgın koşullarında canları pahasına mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımıza haklarının iade edilmesidir.

Her 4 gençten 1’inin işsiz olduğu, genç işsizliğinin tarihimizin en yüksek seviyelerine çıktığı ülkemde #BenimİçinMüjde öğrencilerin KYK borçlarının silinmesi, işsizliğin sona ermesidir.

Her gün kadınların şiddete, tacize, tecavüze uğradığı ve her gün bir kız kardeşimizin öldürüldüğü ülkemde #BenimİçinMüjde İstanbul Sözleşmesi’nin kayıtsız ve şartsız uygulanmasıdır.

#BenimİçinMüjde vatandaşı duyduk ve rant projesinden vazgeçtik demektir..#YaKanalYaİstanbul''

CHP PM üyesi ve eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem, ''#BenimİçinMüjde kimsenin kimliği, inancı ve düşüncesi nedeniyle dışlanmadığı güçlü bir demokrasi, ve erk ayrılığına dayalı güçlendirilmiş parlamenter bir sistemin kurulmasıdır. Türkiye ancak bu sayede ekonomik buhrandan çıkabilecektir.'' şeklinde bir paylaşım yaptı.

CHP'nin farklı İlçe Başkanlıkları da etiket altında şu paylaşımları yaptı:

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklayacağı müjde için, "İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bloomberg, Erdoğan'ın açıklamasının ardından Türkiye'nin Karadeniz'de büyük olasılıkla doğalgaz olan bir enerji kaynağı keşfettiğini duyurmuştu.