Canan Ergüder: Sokakta, "Seni öldürmek lazım" diyenler oldu

Oyuncu Canan Ergüder, canlandırdığı karakterlerin 'Kötü' olduğuna yönelik görüşlere her zaman karşı çıktığını söyledi. Ergüder, 'Binbir Gece'yi oynarken sokakta kendisini gören bazı kişilerin izlediği dizinin etkisiyle yüzüne, "Seni öldürmek lazım" dediklerini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ergüder, uydu aracılığı ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayın yapan MBC4 kanalındaki 'Turki Extra' programının sorularını yanıtladı.

Ergüder, Türkiye’den önce çok daha büyük bir pota olarak nitelendirdiği ABD’de oyunculuk yaptığını, reklam sektöründeki ablasının tanıdığı bir yönetmene verdiği fotoğraflarının bir ajansa ulaştırıldığını belirtirken şunları anlattı:

"Boşandım, hayatımı buraya taşıdım"

"Ajans benimle irtibat kurdu. 8 yıl önce ‘Bıçak Sırtı’ dizisine pasladılar. Onun deneme çekimlerine gönderdiler. Önce ‘Bana olmayacak’ dediler. ABD’ye dönünce 'Yaşamımda yani değişen bir şey yok' dedim. Ama o yazın sonunda ‘seninle gitmeye karar verdik” dediler ve o saatten sonra hayatım değişti. Türkiye’ye taşındım. Ama temelli taşınmamıştım. Çünkü o sırada ABD’de evliydim. Bunu sadece 10 aylık muhteşem bir iş olarak gördüm. Fakat ondan sonra aynı yapımcıdan 'Binbir Gece' dizisi için teklif gelince kaldım. Hayatımı değiştirmek zorunda kaldım. Boşandım, hayatımı bütün buraya taşıdım. Bunları yapmayı planlamıyordum."

Canan Ergüder, dizide canlandırdığı 'Gülfem’in hiçbir zaman kötü olduğunu kabul etmediğini anlatırken, "Gülfem'; hayatımızda Türk- Arap toplumları gibi Müslüman ülkelerde ataerkil toplumların içinde çok gördüğümüz bir karakter. Dolayısıyla bu nedenle bence insanlar ona yakınlık duyuyor" dedi.

"Sokakta yüzüme 'seni öldürmek lazım' diyorlardı"

Canan Ergüder, Halit Ergeç ve Bergüzar Korel ile birlikte oynadığı dünyada halen birçok ülkede gösterilmeye devam edilen ‘Binbir Gece’ dizisinin kendisi için çok güzel bir tecrübe olarak nitelendirirken, şunları anlattı:

"Tanınmışlığımı arttıran bir projeydi. ' Binbir Gece’yi yazanlarla bunu çok uzun süre konuştum. Canlandırdığım karakterde haksız yere kötü olmak istemiyordum. Kendi sebeplerinden dolayı haklı biçimde davranmasını istiyordum. Bu öç almak, kötü davranmak olabilir. Ama kendisi için haklı olmasını istiyordum. Kompleks olmasını seviyorum. Çünkü iyiyi oynamaktan kolay ne var? Katman katman yaptığınız zaman karakterlere bütün hatası, sevabıyla bütün çirkinliğiyle o zaman seyredilesi ilginç, seyircinin televizyon başında ‘Allah belanı versin’ dediği bir karakter ortaya çıkıyor. Sosyal medyadaki tepkileri çok zevkli bulurum. Türkiye’ye geldiğim ilk iki senede bayağı alınıyordum. Hatta ‘Binbir Gece’ dizisi sırasında beni görünce ‘Seni öldürmek lazım’ gibi laflar söylüyorlardı sokakta. Yüzüme bunu söylüyor, ‘Niye böylesin’ diyorlardı. Şimdi artık çok ciddiye almıyorum bunları. Sokakta karşıma çıkan insanlar oyunculuğumdan ne kadar çok etkilendiklerinden bahsediyorlar. O yüzden bana kötü bir şey gibi gelmiyor."

"Yönetmen, filmdeki karakterin yaşını büyüttü"

Canan Ergüder, Arap dünyasında da büyük hayran kitlesi olan Tuba Büyüküstün ile ‘Dar Elbise’ diye bir filmde küçük bir rolü oynadığını ifade ederken "Yine çok renkli bir karakterdi. Iraklı yönetmenimiz Hiner Saleem’in oynadığım karakter için düşündüğü yaş ortalaması 18-20’ti. Benimle tanıştıktan sonra karakteri benim yaşıma çekti. O yüzden çok güzel bir iltifattı" dedi.