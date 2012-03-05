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Canan Doğulu'dan Beren Saat'e destek

Kenan Doğulu'nun kız kardeşi Canan Doğulu, 'Ağzı olan konuşuyor. Beren ile abim çok yakışıyorlar. Aman nazar değmesin' dedi

05 Mart 2012 12:57

 

T24 - Kenan Doğulu'yla aşk yaşadığı için hayranları tarafından eleştirilen Beren Saat'e görümceden destek geldi. Kenan Doğulu'nun kız kardeşi Canan Doğulu, 'Ağzı olan konuşuyor. Beren ile abim çok yakışıyorlar. Aman nazar değmesin' dedi.

Beren Saat ile Kenan Doğulu beraberliğini eleştiren Beren Saat'in fanları bugüne kadar medyada çok fazla gözükmeyen, konuşmayan Kenan Doğulu'nun kız kardeşi Canan Doğulu'yu kızdırdı.

Sitelerinde hayranı oldukları Beren Saat'i ünlü popçuya yakıştırmayan fanların yorumlarını gören Canan Doğulu kabuğundan çıktı.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; fanların yorumları karşısında Kenan hayranları tarafından mesaj yağmuruna tutulan Canan, tepkisini erkek kardeşine destek çıkarak gösterdi. Abisinin fanları "Bu memlekette hiç düşünmeden, saygısızca, ağzı olan konuşuyor. Boşverin takılmayın. Çok yakışıyorlar. aman nazar değmesin" şeklinde mesaj gönderdi.

Böylelikle Canan Doğulu da abisinin Beren Saat'le olan ilişkisine onay vermiş oldu. Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu da katıldığı bir televizyon programında ikilinin ilişkisiyle ilgili olarak "Kenan çok mutlu, evlilik konuşmak için çok erken" demişti.    

 

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