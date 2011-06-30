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Politika

Canan Arıtman: İmza sayısı 600'e ulaştı

CHP’de yönetim değişikliği için olağanüstü kurultay isteyen muhaliflerden Canan Arıtman da imza sayısının 600’ü aştığını söyledi. Arıtman T2

30 Haziran 2011 03:00




Hülya Karabağlı

Ankara/T24

CHP’de yönetim değişikliği için olağanüstü kurultay isteyen muhaliflerden Canan Arıtman da  imza sayısının 600’ü aştığını söyledi. Arıtman T24’e,  “Son görüntü, ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koydu” dedi. 


'Yönetim zafiyeti var' 

 “CHP iyi yönetilmiyor” diyen Arıtman, “Maalesef bu da bizim yüreğimizi sızlatıyor.  Yönetim zafiyeti ve yetersizlik görülüyor.  Buda beni çok üzüyor. Bu kafayla gidersek CHP barajın altında kalır: Bu nedenle kurultay talep ettik” dedi. CHP’yi özümsemiş, omurgasını oluşturan insanlar ve akil adamlarla  doğru politikaların belirleneceği bir yönetim oluşturulmasının gerekliliğine dikkat çeken Arıtman,“Bu durum vahim bir durumdur. Çözüm acildir” dedi.  “CHP rüzgarda sallanan bir hale geldi” diyen Arıtman,  toplanan imza sayısının 600’ü geçtiğini söyledi. Arıtman,  salt çoğunluk üzerinde bir imza toplanacağına  dikkat çekti.


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