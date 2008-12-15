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Yaşam

Çanakkale'nin meşhur Ezine peyniri tehlikede!

Ezine peynirini tatmak artık bir hayal olabilir. Kaz Dağı’nda yetiştirilen koyun ve keçi ırkı yok olma tehlikesi altında.

15 Aralık 2008 02:00

Ezine peynirine lezzetini veren Kaz Dağı’nda yetiştirilen koyun ve keçi ırkı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya...

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, meşhur ‘Ezine peynirinin süt ambarı’ olarak bilinen Kaz Dağı’nın 70 köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 10 yıllık sürede yüzde 60 oranında azaldı. Bunun küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde maliyetlerin yüksek olmasının yanında, çok düşük olan süt fiyatlarının dengeyi sağlayamamasından kaynaklandığı belirtildi.

Bayramiç İlçe Tarım Müdürü Vasfi Karaca, “İlçe genelinde 2000 yılında keçi ve koyun olmak üzere toplam 60 bin küçükbaş hayvan bulunurken, son yapılan tespit çalışmalarında bu sayının 29 bine düştüğü ortaya çıktı.

Azalmanın önüne geçmek için İlçe Tarım Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın ortak projesiyle yıl içinde 50 kişiye 500 ‘Saanen’ keçisi dağıtıldı” dedi.

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