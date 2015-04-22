Çanakkale'nin 100'üncü yılını anma etkinliklerine katılım listesi kesinleşti

Papa ve Avrupa Parlamentosu’nun “soykırım” açıklamaları sonrası 1915 kıyımına ilişkin tartışmalar devam ederken Türkiye’nin hamlesi olarak değerlendirilen Çanakkale Savaşları’nın 100’üncü yılını anma etkinliklerine katılım listesi kesinleşti.

Hürriyet’ten Zeynep Şafak’ın haberine göre, 21 ülkeden devlet başkanı düzeyinde katılım olması beklenen törenlere, 2 parlamento başkanı, 3 cumhurbaşkanı yardımcısı ve 5 başbakan da katılacak.

İlk durak barış zirvesi

Çanakkale Savaşları’nın 100’üncü yıldönümü dolayısıyla 23-25 Nisan’da Türkiye’de anma törenleri düzenlenecek. Ankara’dan törenler için tüm ülkelere davet giderken 70’i aşkın ülkeden katılım gerçekleşecek. Törenlerin ilk durağı İstanbul’daki Lütfi Kırdar Kongre Merkezi olacak. Barış Zirvesi’nde Türkiye’yi Başbakan Ahmet Davutoğlu temsil edecek. 24 Nisan’da ise Çanakkale’de anma törenleri düzenlenecek. Bu törenlere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan evsahipliği yapacak. 25 Nisan’da da kalmak isteyen yabancı konuklar, Anzaklar için düzenlenecek Şafak Ayini’ne katılacak.

Prens Charles geliyor

Törenlere İngiltere’den Prens Charles’ın katılacağı belirtilirken kendisine bir oğlunun eşlik etmesi de bekleniyor. Rusya ve Cezayir ise törenlere Meclis Başkanı düzeyinde katılacak. Törenlere Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Cibuti, Çad, Güney Sudan, Irak, İngiltere, İrlanda, Karadağ, Katar, KKTC, Kosova, Makedonya, Mali, Nijer, Pakistan, Senegal, Slovenya, Somali ve Türkmenistan, devlet başkanı düzeyinde katılacak.

Suriye’den Halid Hoca

Afganistan, Gambiya ve Zambiya’dan katılım cumhurbaşkanı yardımcısı düzeyinde olurken; Avusturalya, Yeniz Zelanda, Moldova, Romanya başbakan düzeyinde temsil edilecek. Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Halid Hoca ise başbakan düzeyinde katılacak konuklar arasında. Bahreyn, Fransa, Gabon, Gana, Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Irak, Litvanya, Lübnan, Kanada, Moğolistan, Moritanya, Mozambik, Singapur, Tacikistan, Tunus, Vietnam bakan düzeyinde temsil edilecek.

Türkiye ve Ermenistan törenlere birbirlerini davet etmişti ancak iki ülkeden de davetlere katılım olmayacak. Erivan’daki törenlere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın katılacağı açıklanmıştı. ABD’nin ise Ankara ve Erivan’daki törenlere hangi düzeyde katılacağı henüz netleşmedi.

Kardinal rahatsızlanmış Vatikan’dan iptal

Dışişleri Bakanlığı’nın 10 Nisan’da güncellediği törenlere katılım listesinde Vatikan’dan Papalık Adalet ve Barış Konseyi Başkanı Kardinal Peter Kodwo Appiah Turkson’un adı da yer alıyordu. Ancak Hürriyet’in Vatikan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden edindiği bilgiye göre, törene Vatikan’dan katılım olmayacak. Gerekçe olarak ise “Kardinal’in rahatsızlanması” gösterildi. Vatikan’ın törenlere katılmaması, “Soykırım tartışmasının ardından bir tepki mi” sorusunu akıllara getirdi. Papa Françesko’nun ayinde 1915 olaylarına ilişkin “soykırım” ifadesi kullanmasının ardından Ankara, Vatikan Büyükelçisi Mehmet Paçacı’yı istişare için Türkiye’ye çağırmıştı.