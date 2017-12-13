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Çanakkaleliler kış mevsiminde baharı yaşıyor

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de aralık ayının ortalarında bahar havası yaşanıyor

13 Aralık 2017 14:48

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de aralık ayının ortalarında bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklığının 18 dereceyi bulduğu kentte, birçok kişi kordon boyunda yürüyüşe çıktı, kafeleri doldurdu.
Aralık ayının ortasına yaklaşılmasına karşın Çanakkale\'de halen bahardan kalma havalar yaşanıyor. Yüzünü gösteren güneş, 18 dereceyi bulan hava sıcaklığı kentte sonbahar mevsimini yaşatmaya devam ediyor. Güzel havaları fırsat bilenler, özellikle kordon boyunda yürüyüş yaparak fırsatı değerlendiriyor. Kordondaki banklara oturarak güzel havanın keyfini eşsiz boğaz manzarasıyla birlikte yaşayanlar, güzel havalardan oldukça memnun gözüktü.

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