Çanakkaleliler büyük ikramiyenin hayalini kuruyor

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de yılbaşı öncesinde herkesin milyoner olma umutlarını süsleyen Milli Piyango bileti satışları devam ediyor. Büyük ikramiye sahip olabilmek için bilet alan vatandaşlar, çekilişin yapılacağı yılbaşı gecesini sabırsızlıkla bekliyor. Hayalleri süsleyen yılbaşı ikramiyesi için yat kat almayı, yatırım yapmayı, hatta çıkacak parayı hiçbir şey düşünmeden harcamayı hayal edenler var.

Milli Piyango yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi bu yıl da milyonlarca kişiye zengin olma hayali kurduruyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yılbaşına özel olarak gerçekleştirilecek ‘Yılbaşı Özel Çekilişi’ için milyonlarca vatandaş nefesini tuttu. Yılbaşı gecelerinin geleneği haline gelen çekilişin biletleri günler öncesinden satışa sunuldu. Bu yıl Milli Piyango\'nun yılbaşı büyük ikramiyesi tam 61 milyon lira. Biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte 31 Aralık gecesi talih kuşu kime ya da kimlere konacağı da merak konusu. Çanakkale\'de de satışa sunulan Milli Piyango biletleri tükenme noktasına geldi. Vatandaşların kimi kendisi için, kimi de çocuklarının ya da torunlarının şansına bilet alıyor. Bazı vatandaşlar ise bilet alırken, şanslı numaralarını dikkate alarak buna uygun bilet seçiyor. Büyük ikramiyenin kendisine çıkacağını düşünenler 61 milyon liralık büyük ikramiyeyle neler yapacağının hayallerini kuruyor.

HERKESİN HAYALİ FARKLI

Milli Piyango bileti alarak büyük ikramiyenin hayalini kuran Nuray Gürlek, \"Çok büyük hayallerim var. Engelli oğlumu kaybettiğim için Gelibolu ilçesinde engelliler için bir merkez açmak istiyorum\" dedi.

Üniversite öğrencisi Nazlı Alçalar, \"Büyük ikramiye için bilet aldım. İinşallah bize çıkar. Okul masraflarını karşılamak, yurt dışında eğitim almak istiyorum. Ayrıca güzelce gezerim. Bir de yatırım amaçlı yat ve kat alırım\" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Kübra Can büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde ne yapacağıyla ilgili şöyle konuştu:

\"Eğitimime ayırırım, yatırım yaparım. Sonra da çatır çatır yerim.\"

Çanakkale\'de milli piyango bilet satıcılığı yapan Harun Karabıyık ise, bilet satışlarının yılbaşı yaklaştıkça arttığını belirterek, \"Günde 500\'e yakın bilet satıyorum. Vatandaşlar son ana kadar bilet alabilirler. Bilet alanlardan, \'Eğer büyük ikramiye bana çıkarsa size de yardım ederiz\" diyen oluyor. Bu sene inşallah büyük ikramiye Çanakkale\'ye çıkar ve bizim de satışlarımız artar\" ifadelerini kullandı.

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