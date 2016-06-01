Çanakkaleli yaşam savunucuları 4 – 5 Haziran’da 'Kazdağları’na Nefes Ol'maya çağırıyor

5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle Kazdağları’na yapılması planlanan Çırpılar Termik Santral projesine, geçtiğimiz günlerde Çanakkale valiliğinin onayladığı siyanürle altın arama iznine ve Kazdağları'ndaki madencilik faaliyetlerine karşı yaşam savunucuları 4 – 5 Haziran’da Yenice’de bir araya gelecek.

Etkinliği destekleyen kurumlardan Yeşil Yenice Dayanışması, İda Dayanışma Derneği, Zirve Dağcılık, Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi ve Çanakkale Belediyesi geçtiğimiz Pazartesi (30 Mayıs) konu ile ilgili Çanakkale Nikah Salonu’nda bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda söz alan Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar, Kazdağları’nın sadece Çanakkale’nin değil bütün Marmara’nın oksijen deposu olduğunu belirterek, endemik yapısı ve bitki zenginliği ile mutlaka korunması gerektiğini vurguladı. 4 Haziran’da Kaz Dağları’na ses olmaya gideceklerini söyleyen Ünüvar tüm yaşam savunucularını etkinliğe davet etti.

“Kazdağları’na Nefes Ol” etkinliğinin programı şöyle:

08.30 – Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’ndan Yenice’ye otobüslerle hareket

10.30-11.30 Çanakkale Yenice ‘Camlı Kahve’de buluşma (müzik ve çocuklar için eğlenceli gösteriler).

11.30 Araçlarla Kireçtepe’ye hareket.

12.00-13.00 Kireçtepe’de buluşma.

13.00 Hacıahmet Çeşmesi’ne 3 km’lik yürüyüz.

14.00 Hacıahmet Çeşmesi’nde Toplanma

14.30-16.30 Hacıahmet Çeşmesi’nde yemek, ikram ve eğlence.

16.30 – Günübirlik gelenlerin dönüşü ve Akşam-gece Mahmutoğlu Çeşmesi’nde çadır kamplı konaklama.

“Geç kalmadan bu çalışmanın içerisinde olmalıyız”

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi üyesi Aysel Uzun da çevreyi ve sağlığı korumanın, çevre kirlenmesini engellemenin devletin ve vatandaşın sorumluluğu olduğunun altını çizerek herkesi Kazdağları’nı koruma çalışmalarının içerisinde olması gerektiğini söyledi.

“Çevre felaketlerinin en büyükleri Çanakkale yöresinde yaşanıyor”

Toplantıda konuşan CHP İl Genel Meclis Üyesi Hicri Nalbant da Çanakkale’yi bekleyen tehlikeleri belirterek: “17 tane termik santral planlanıyor. Bir kısmı faaliyete geçti, bir kısmı inşaat aşamasında, bir kısmı da yargı aşamasında. Çarşamba günü bunlardan 2 tanesinin mahkeme keşfi var. Hele bir tanesi, aynı işletme için bu kaçıncı girişim? Aynı işletme için sürekli ÇED değiştiriyorlar, sürekli dava açtırıyorlar bize ve sürekli keşif yapılıyor. Perşembe günü Çan’daki termik santralin keşfi var. Ziraat Mühendisleri Odası’nın açtığı davadan dolayı bir keşif var. Bir de bizim açtığımız ÇED iptal davası nedeni ile bir keşif var. Sayın valimizi bu konularla ilgili olarak uyarmıştık. Ziraat Mühendisleri olarak ‘gayri sıhhi müessese’ ruhsatı vermeyin diye bir yazı yazmıştık, ama Sayın vali bu ruhsatı verdi. Bu ruhsatı verirken Sayın valinin çok dikkatli olması gerekmektedir. Türkiye’de yaşanan çevre felaketlerinin en büyükleri Çanakkale yöresinde yaşanıyor” dedi.

“Yaşam savunucularını Yenice’ye davet ediyoruz”

İda Dayanışma Derneği’nden konu ile ilgili görüşlerine başvurduğumuz İlhan Pirinççiler de, Kazdağları ve yöresinin madencilere peşkeş çekilmek istendiğini, bölgenin termik santraller ablukası altında olduğunu, siyanürle altın arama izniyle de tüm bölgede ciddi boyutlarda ekolojik tahribat tehlikesi olduğunu vurgulayarak “Binlerce yıldır tüm insanlığın nefes kaynağı Kazdağları’na borcumuzu ödeme zamanı. Binlerce yıldır hepimize nefes olan Kazdağları için şimdi nefes olma sırası bizlerde. Doğayı, börtü böceği, yaşamı savunan herkesi 4 Haziran’da Yenice’de buluşarak gerçekleştireceğimiz etkinliğe davet ediyoruz” dedi.