Çanakkaleli pastacı Zürih'ten 2'ncilikle döndü

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de 34 yıldan bu yana pasta sektöründe hizmet veren Hasan Çoban, Tom Hanks\'in oynadığı \'Forrest Gump\' filminden esinlenerek yaptığı pastasıyla, 19- 22 Ekim arasında İsviçre\'nin Zürih kentinde yapılan Avrupa Pasta Yarışması\'nda ikinci oldu.

Zürih\'tede 19- 22 Ekim tarihleri arasında, Avrupa Pasta Yarışması düzenlendi. 88 pastanın yer aldığı yarışmaya Türkiye\'den Çanakkaleli Pastaneci Hasan Çoban katıldı. Tek kişi tarafından Tom Hanks\'in oynadığı Forrest Gump filminden esinlenerek 13 günde yapılan pasta, 88 eser arasında ikinci oldu. Çanakkaleli pastaneci Hasan Çoban, Türkiye\'nin adını 88 pasta arasından ikinciliğe taşımanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Ciddi bir çalışma ve hazırlık yaptıklarını belirten Hasan Çoban, sözlerine şöyle devam etti:

\"Birinci olmayı hedefliyorduk. Bunun da sebepleri var. Ulaşım konusunda uçakla özel korumayla götürüyoruz. Bu yüzden eserde birkaç sorun yaşandı. Boyun altında kırılma ve çatlamalar oldu. Jürilerde pastaları çok ince detaylarla inceledikleri için eserimiz ikinci oldu. Buna da şükür. İsviçre\'de Türkiye ve Çanakkalemiz\'i temsil ettik. Ama bizim hedefimiz daha iyi yerlerde başarılara taşımak.\"

Bire bir benzetme konusunda önemli çalışma yaptıklarını belirten Çoban, 1994\'te başrolünü Tom Hanks\'in oynadığı Forrest Gump filminden esinlendiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

\"Eserle ilgili esinlenme konusunda çok bilinen bir tema olması gerektiği için bunda karar kıldık. Aslında biz Kleopatra yapacaktık. Hatta çalışmalarımıza da başlamıştık. Ancak taşırken uçak ölçülerinde sıkıntı olacağı için vazgeçmek zorunda kaldık ve Forrest Gump\'ı yaptık. 3 gün boyunca sergilenen eser herkes tarafından çok beğenildi. Bu tepkiler doğrultusunda doğru bir tema işlediğimizi düşünüyorum. Burada yapılan eser orada daha çok ses getirdi. Neden diye soracak olursanız; Birebir benzetmeyi sadece biz yaptık. Başka benzetme eser yoktu. Bizim meslek grubunda benzetme yapmak gerçekten çok zordur. Her türlü eseri yapabilirsiniz ama insanları birebir benzetmek gerçekten çok zordur.\"

Bire bir benzetme pasta yapımında ince işlik gerektiği için çok fazla zaman ihtiyaçları olduklarını kaydeden Çoban, \"Benzetme pastalarda bir figürün çalışması bir hafta sürüyor. Nasıl burun ameliyatlarında önden ve yandan profil resimleri çekiliyor, biz de müşterilerimizin önden ve yandan fotoğraflarını çekiyoruz. Forrest Gump şeklinde bir çalışma daha uzun sürüyor. Küçük ayrıntılar çok önemli. Bu yaptığımız pastasının çalışması 13 gün sürdü. Hedefimiz bundan sonraki süreçte daha iyisini yapmak\" diye konuştu.

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