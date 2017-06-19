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Yaşam

Çanakkale'den çalınan koyunlar Balıkesir'de bulundu

48 koyunu çalan iki kişi gözaltında

19 Haziran 2017 23:45

Çanakkale'nin Biga İlçesi'ndeki bir ağıldan çalınan 48 koyun, jandarmanın dikkati sayesinde, Balıkesir'in Altıeylül İlçesi Dereköy Köyü'nde bir merada otlatılırken bulundu. Koyunlar sahibine teslim edilirken, hayvanları çalan ve satın alan 2 kişi gözaltına alındı.

Biga'nın Kozçeşme Köyü'nde oturan Ali Osman Tozan'a ait 48 koyun geçen 16 Haziran'da ağıldan çalındı. Tozan'ın şikayeti üzerine hareket geçen Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla hayvan hırsızlığının İ.T. tarafından yapıldığını tespit etti. Şüpheli İ.T., Biga İlçesi Güvemalan Köyü yakınlarında yakalandı. İ.T., jandarmadaki sorgusunda, çaldığı hayvanları Balıkesir-Edremit Karayolu'nda Balıkesir iline yakın bir bölgeye bıraktığını itiraf etti.

Şüpheli İ.T.'nin tarifi ile harita üzerinden jandarma tarafından yapılan değerlendirmede, çalınan hayvanların indirildiği bölgenin Balıkesir'in Altıeylül İlçesi Dereköy Köyü'nde ağılı bulunan ve geçmiş dönemde de hırsızlık malı hayvanları satın aldığı belirlenen A.B.'ye yakın olduğu tespit edildi. Ardından A.B.'nın ağılında yapılan aramada çalınan küçükbaş hayvanlara rastlanmadı. Ancak, jandarma, daha önceden bildiği ağıldaki çobanının olmadığını farketti. A.B.'nin de şüpheli hareketleri ve sürekli çevreyi gözetlemesi üzerine hayvanların arazide olabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine arazide arama yapan jandarma, ağıla yakın bir bölgede A.B.'nin çobanı tarafından otlatıldığı belirlenen çalıntı küçükbaş hayvanları buldu. Jandarma İ.T. ve A.B.'yi gözaltına aldı. El konulan koyunlar ise tutanakla sahibi Ali Osman Tozan'a teslim edildi.

Tozan, "Allah, hepinizden razı olsun" diyerek, jandarma görevlilerine teşekkür etti. Jandarma, iki şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceklerini bildirdi.

 

 

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